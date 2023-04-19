В четверг, 20 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Первый поединок, который состоялся в Манчестере на «Олд Траффорд», завершился ничьей со счетом 2:2. Манкунианцы в первом тайме забили два гола, но «красно-белые» в конце встречи совершили камбэк, сумев отыграться. Причем оба раза мяч в воротах «МЮ» оказывался после автоголов хозяев поля. В минувший уик-энд команды провели поединки в своих национальных чемпионатах и одержали победы с одинаковым счетом 2:0. «Манчестер Юнайтед» разобрался с «Ноттингем Форрест», а «Севилья» обыграла «Валенсию».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.