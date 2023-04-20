Проходит дальше Севилья
20.04.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 0
Лига Европы20 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:24
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Севилья – Манчестер Юнайтед – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы
20 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 21 апреля 2023, 00:24
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В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».
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Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).
В дебюте второго матча Эн-Несири вывел «Севилью» вперед после грубой ошибки защитника (1:0).
Сразу после перерыва Лоик Баде удвоил перевес хозяев поля, забив гол плечом (2:0).
Севилья – Манчестер Юнайтед – 3:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Юссеф Эн-Несири, 8 мин.
ГОЛ! 2:0. Лоик Баде, 47 мин.
ГОЛ! 3:0. Юссеф Эн-Несири, 81 мин.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лоик Баде (Севилья).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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