Коуч Севильи: Ни для кого ничего не усложняю. Простота – главное в футболе

В четверг, 20 апреля, состоялись ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу испанского клуба. В первом поединке в Англии команды разошлись миром (2:2), поэтому по сумме двух встреч в полуфинал прошли «красно-белые».

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу своих подопечных:

«Это команда, которая привыкла к большему. Мы вышли из неловкой ситуации в Манчестере, где сыграли вничью 2:2, ничего не делая правильно, и люди верили, что мы сможем это сделать. В конце концов мы это сделали. Для нас удивительно выиграть игру против «Манчестер Юнайтед» без борьбы и с такой силой, это непросто.



Что я сделал для «Севильи»? Простота, я думаю. Я такой, какой я есть, и этим все сказано. Я был во многих командах на всех уровнях. Я начинал в региональном футболе, а сейчас мы в полуфинале Лиги Европы с хорошей командой. Я ни для кого ничего не усложняю. Это прежде всего простота, а это главное в футболе».

Полузащитник «Севильи» Фернандо Франсиско Режес:

«Это была волшебная ночь. Я очень счастлив, так как в этом сезоне мы не пережили этих моментов эйфории, счастья. Мы пережили трудный момент в чемпионате Испании, но теперь мы стремимся изменить мышление и продолжать в том же духе. Для меня ключевой была первая игра. Мы были мертвы и погребены при счете 2:0, они все время атаковали, но когда мы вернулись к счету 2:2, мы поняли, что у нас есть шанс. Когда они приехали сюда, к Рамону Санчесу-Писхуану, им было нелегко, и мы хорошо начали, нам посчастливилось забить очень рано, что нас успокоило. Фанаты имеют для нас решающее значение. Здесь люди гонят нас с самого начала. Мы хотели, чтобы они нами гордились, потому что этот сезон был очень трудным, но сегодня они вернулись домой довольными».

Вингер «Севильи» Лукас Окампос:

«Это была ночь мечты для всех нас. Это был почти идеальный матч. Менеджер хотел, чтобы мы поверили в себя, в свои качества и свою игру и получили удовольствие от матча. У нас был трудный год, и люди заслужили такой матч – единство между болельщиками и игроками было идеальным. Мендилибар вселяет уверенность во всех игроков. За то короткое время, что он здесь, он создал крепкую, сильную команду».

Форвард «Севильи» Эрик Ламела:

«Мы относились к игре как к финалу. Перед игрой мы сказали, что не можем продавать себя или наших болельщиков».