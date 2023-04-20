20 апреля на «Рамон Санчес Писхуан» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда провалила нынешний сезон. И не удивительно, что Хорхе Сампаоли, сам принявший коллектив уже осенью, после отставки Лопетеги, в этом месяце сдал полномочия Мендилибару. У Хосе Луиса было несколько задач. Очевидно, что на внутренней арене ему нужно было провести эксперименты и подготовить клуб к следующей темпораде - все-таки всерьез говорить о риске понижения в Сегунду не приходится (хотя и расслабляться совсем уж нельзя). Но, конечно, все помнили, что Белая Андалусия - мастер побеждать именно в Лиге Европы. При предшественнике нынешнего наставника испанцы уверенно прошли и ПСВ, и Фенербахче, все решая в первом, домашнем поединке. Но в четвертьфинале пришлось играть сначала в Англии. Но, пропустив дважды к середине 1-го тайма, в итоге там получилось откровенно отскочить на ничью.

Манчестер Юнайтед

Клуб свой позорный год пережил в 2021/2022. Но именно после этого пригласили Эрика тен Хага. Он уже оправдал этот шаг, выиграв для красных дьяволов первый трофей за пару лет, Кубок Лиги. Да, это наименее рейтинговая, пожалуй, из всех английских наград. Но также манкунианцы уже добрались до полуфинала Кубка страны. И, главное, достаточно уверенно ведут борьбу за возвращение в топ-4 Премьер-Лиги - а это и было главной задачей, которую ставили перед голландцем, переманивая его на Туманный Альбион. При этом оправдывают англичане статус фаворитов в Лиге Европы. Причем в плей-офф они там специализировались на клубах из Испании, сначала выбив другого гранда, Барселону, а потом справившись и с Бетисом Пеллегрини. В прошлый четверг на Олд Траффорд откровенно упустили победу при громадном преимуществе - нефарт (2 автогола в последние 10 минут) оказался сильнее.

Статистика личных встреч

До этого противостояния клубы играли дважды - и оба раза все закончилось в пользу испанцев. Они прошли МЮ в плей-офф Лиги чемпионов в 2018-м году, и по пенальти выиграли финал Лиги Европы в 2020-м.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что у МЮ есть шанс на реванш за все осечки с Севильей. Ставим и мы на победу англичан с коэффициентом - 2,2.