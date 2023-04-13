Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» провели первый матч в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Манкунианцы ранее в плей-офф выбили из турнира «Барселону» и «Бетис», так что «красно-белые» стали третьим подряд испанским соперником для манкунианцев. При этом в Примере «нервионцы» проводят провальный сезон, находясь в нижней части турнирной таблицы.

И хозяева поля сразу начали находить слабые места в обороне соперников. Открыть счет мог Марсьяль, с ударом которого в прыжке справился Бону. Но и голкипер «Севильи» был бессилен, когда Забитцер пробивал из центра штрафной после вертикальной передачи Фернандеша. А в середине первого тайма Марсьяль разрезной передачей вывел того же Забитцера один на один с голкипером, и австриец оформил дубль.

Добившись комфортного преимущества, манкунианцы сбавили обороты, пытаясь ловить соперников на контратаках. Перед перерывом впервые в матче довелось демонстрировать свою реакцию де Хеа, когда Ньянзу замыкал навес с углового.

Вторая половина встречи проходила с преимуществом хозяев поля. Очень старался забить Антони, который даже попал в штангу ворот. Возможно, манкунианцы слишком уверовали в свою победу, но концовка встречи стала для них катастрофой. Навас делал прострел из угла штрафной, и мяч от ноги Маласиа залетел в ближний угол. Севильцы большими силами пошли в атаку: де Хеа выручил после ударов Сусо и Эн-Несири. Но отстоять победный результат манкунианцы не смогли. Эн-Несири бил головой и мяч от спины Магуайра залетел в ворота.

Так, с помощью двух автоголов «нервионцы» вырвали ничью на «Олд Траффорд». Ответный матч команды проведут через неделю.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч.

«Манчестер Юнайтед» – «Севилья» – 2:2

Забитцер (15, 21) – Маласиа (84, автогол), Магуайр (92, автогол)

Фернандеш (41) – Монтьель (11), Ракитич (25), Ламела (38), Гудель (58), Акунья (72), Пельистри (89)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Маласиа, Мартинес, Варан (Магуайр, 46), Ван-Биссака, Забитцер, Каземиро, Санчо (Эланга, 62), Фернандеш (Эриксен, 62), Антони (Пельистри, 81), Марсьяль (Вегхорст, 6)

«Севилья»: Бону, Акунья, Маркао, Ньянзу (Сусо, 73), Монтьель (Гомес, 90), Гудель, Фернандо, Торрес (Навас, 46), Ракитич, Окампос, Ламела (Эн-Несири, 66)

Арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Стадион «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – СЕВИЛЬЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА