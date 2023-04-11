13 апреля на «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей». Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Манчестер Юнайтед

Клуб проводит борьбу одновременно по нескольким направлениям, и нигде уже не может дать спуска. Ну не для того добирались до полуфинала Кубка Англии, чтобы позволить себе сплавить этот турнир! В АПЛ и вовсе из-за регулярных осечек пока что нельзя говорить, что получится вернуться в топ-4. Тем более что есть такие провалы, как 0:7 с Ливерпулем в марте или 0:2 с Ньюкаслом уже после паузы. Впрочем, после победы над Эвертоном закрепились на 4-м месте. Но есть и Лига Европы, где англичане стали специалистами по представителям Испании. Дело не столько во встречах осенью с Реалом Сосьедад, тем более что они были не особенно успешными для красных дьяволов. Но в феврале получились обыграть звездную Барселону, а в марте без проблем справились с крепким Бетисом. И снова будет дуэль с коллективом из Примеры.

Севилья

Команда за этот сезон успела поиграть уже под руководством 3-х наставников. Начиналось все при уже привычном тренере, Юлене Лопетеги. Но был уж очень провальный старт, и со специалистом без сожалений попрощались. Но и вернувшийся на Рамон Санчес Писхуан Хорхе Сампаоли не оправдал особенно ожиданий, потому и продержался только пол года. История Хосе Луисе Мендилибара тут только начинается. Дебютировал энтренадор с 2:0 против Кадиса. Но с Сельтой, ведя 2:0, ухитрились растерять преимущество и ограничиться ничьей. Сейчас он попробует проявить себя в фирменном для Белой Андалусии турнире, Лиге Европы. Туда вылетели с 3-го места в группе Лиги чемпионов. И без особенных проблем получилось выбить ПСВ и Фенербахче. Но сейчас клуб на порядок сильнее.

Статистика личных встреч

Нервьоненсе - неудобный противник для манкунианцев. В 2018-м году они выбыли английский гранд в 1/8 финала Лиги чемпионов. А через 2 года был памятный финал Лиги Европы, с победой испанцев в затяжной серии пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграет Манчестер Юнайтед. Можно ставить на то, что хозяева выиграют в 1-м тайме и матче с коэффициентом - 1,88.