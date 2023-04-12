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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
13.04.2023 22:00 - : -
Севилья
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Лига Европы
12 апреля 2023, 14:44 | Обновлено 12 апреля 2023, 14:46
68
0

Манчестер Юнайтед – Севилья. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги Европы

12 апреля 2023, 14:44 | Обновлено 12 апреля 2023, 14:46
68
0
Манчестер Юнайтед – Севилья. Текстовая трансляция матча

В четверг, 13 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Севилья». Поединок пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Соперники трижды противостояли друг другу на евроарене. В сезоне 2017/2018 «нервионцы» встретились с английским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов. В Севилье была зафиксирована нулевая ничья, а на «Олд Траффорд» гости одержали победу со счетом 2:1. Сильнее была «Севилья» и в полуфинале Лиги Европы сезона 2019/2020. Тогда дуэль состояла из одного матча, который «красно-белые» выиграли со счетом 2:1. В плей-офф нынешней Лиги Европы манкунианцы прошли «Барселону» и «Бетис». Так что, «Севилья» станет третьим подряд испанским соперником «Манчестер Юнайтед». «Нервионцы» в 1/8 финала оставили за бортом турнира «Фенербахче».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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