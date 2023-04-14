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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Могли забить третий и даже четвертый гол»
Лига Европы
14 апреля 2023, 02:34 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:44
43
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Могли забить третий и даже четвертый гол»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – об упущенной победе в матче с «Севильей»

14 апреля 2023, 02:34 | Обновлено 14 апреля 2023, 02:44
43
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Могли забить третий и даже четвертый гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с испанской «Севильей» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Матч был в наших руках. Мы вели 2:0 и могли забить третий и даже четвертый гол. Все было. К сожалению, нам не повезло с травмами. Пришлось делать замены, потом мы потеряли контроль над игрой и пропустили два автогола. Удача была не на нашей стороне, надо принять это. Нужно сделать выводы и уметь убивать интригу, но мы все еще можем добиться успеха на следующей неделе», - сказал тен Хаг.

Ответная встреча состоится 20 апреля в Испании.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы Манчестер Юнайтед - Севилья
Источник УЕФА
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