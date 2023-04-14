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  4. Ман Юнайтед – Севилья – 2:2. Суперкамбек с двумя автоголами. Видео голов
Лига Европы
Манчестер Юнайтед
13.04.2023 22:00 – FT 2 : 2
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:20
875
0

Ман Юнайтед – Севилья – 2:2. Суперкамбек с двумя автоголами. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы

14 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:20
875
0
Ман Юнайтед – Севилья – 2:2. Суперкамбек с двумя автоголами. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на «Олд Траффорд» состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Севильей».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра завершилась со счетом 2:2.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед – Севилья – 2:2

Голы: Забитцер, 15, 21 – Маласія, 84 (автогол), Магуайр, 90+3 (автогол)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Забитцер, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Забитцер, 21 мин.

ГОЛ! 2:1 Маласия, 84 мин. (автогол)

ГОЛ! 2:2 Магуайр, 90+3 мин. (автогол)

События матча

90’
ГОЛ ! Автогол забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
84’
ГОЛ ! Автогол забил Тирелл Маласия (Манчестер Юнайтед).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Манчестер Юнайтед).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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