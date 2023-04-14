13 апреля на «Олд Траффорд» состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Севильей».

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Игра завершилась со счетом 2:2.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед – Севилья – 2:2

Голы: Забитцер, 15, 21 – Маласія, 84 (автогол), Магуайр, 90+3 (автогол)

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ГОЛ! 1:0 Забитцер, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Забитцер, 21 мин.

ГОЛ! 2:1 Маласия, 84 мин. (автогол)

ГОЛ! 2:2 Магуайр, 90+3 мин. (автогол)