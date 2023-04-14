13.04.2023 22:00 – FT 2 : 2
Лига Европы14 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:20
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Ман Юнайтед – Севилья – 2:2. Суперкамбек с двумя автоголами. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы
14 апреля 2023, 00:10 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:20
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13 апреля на «Олд Траффорд» состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл с «Севильей».
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Игра завершилась со счетом 2:2.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Манчестер Юнайтед – Севилья – 2:2
Голы: Забитцер, 15, 21 – Маласія, 84 (автогол), Магуайр, 90+3 (автогол)
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Забитцер, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Забитцер, 21 мин.
ГОЛ! 2:1 Маласия, 84 мин. (автогол)
ГОЛ! 2:2 Магуайр, 90+3 мин. (автогол)
События матча
90’
ГОЛ ! Автогол забил Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
84’
ГОЛ ! Автогол забил Тирелл Маласия (Манчестер Юнайтед).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Манчестер Юнайтед).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Манчестер Юнайтед).
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