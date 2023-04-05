Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ

По завершении сезона в европейском футболе традиционно настанет горячая пора для трансферных переходов. Приличная часть из них приходится на сделки со свободными агентами, причем на этом рынке можно «выловить» очень даже «жирную рыбку».

Например, в клубах английской Премьер-лиги прямо сейчас хватает топовых исполнителей, у которых подходят к завершению их трудовые соглашения с нынешними клубами. Будут ли продлены контракты – неизвестно, а потому сейчас предлагаем собрать сборную из наиболее ярких футболистов с потенциальным статусом свободного агента…

Давид де Хеа

Амплуа: голкипер

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 32 года

Гражданство: Испания

Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2011 года. Он успел застать времена, когда командой руководил легендарный Алекс Фергюсон, и под руководством шотландца даже становился чемпионом Англии в 2013-м.

Однако в последнее время позиции де Хеа в команде в целом не выглядят настолько твердыми, как это было ранее. Испанец нередко допускает детские ошибки, хотя болельщики «красных дьяволов» еще помнят времена, когда едва ли не на одном мастерстве вратаря их любимцам удавалось «вытягивать» целые сезоны.

Интересно, что контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня, но предусматривает опцию на продление со стороны клуба еще на один год. Ею «красные дьяволы» пока так и не пожелали воспользоваться, хотя по целому ряду других игроков не так давно подобную возможность активировали. Поговаривают, что клуб стремится согласовать новый контракт с Давидом, но с обязательным условием о снижении заработной платы. Сам вратарь якобы готов к такого рода обсуждению, но с ходу договориться сторонам о новой сделке не удалось…

Джоэл Велтман

Амплуа: фулбек

Клуб: «Брайтон»

Возраст: 31 год

Гражданство: Нидерланды

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер Джоэла Велтмана из «Аякса» в «Брайтон» летом 2020 года за 1 миллион евро можно смело называть одной из наиболее успешных сделок английского клуба за последнее десятилетие. Благодаря своей универсальности (нидерландец при необходимости способен сыграть в центре обороны), а также надежности Велтман вот уже третий год кряду является одной из ключевых фигур «Брайтона».

Пока непонятно, захочет ли Велтман оставаться в «Брайтоне» еще на какое-то время, либо же пожелает что-то изменить в своей карьере, которая вскоре подойдет к завершению. В британских СМИ выдвигались предположения, что в случае квалификации «чаек» в еврокубки Джоэл выразит готовность продолжить пребывание в «Брайтоне», а вот при иных раскладах будет склонен оценить иные возможности.

Как бы там ни было, но у «Брайтона» есть готовый кандидат на замену Велтману – 22-летний воспитанник «Челси» и футболист сборной Ганы Тарик Лэмпти. Его «чайки» подписали еще в начале 2020 года, и с тех пор африканец преимущественно является игроком ротации, но уход опытного нидерландца может поспособствовать значительному прогрессу Лэмпти.

Чаглар Сеюнджю

Амплуа: центрбек

Клуб: «Лестер»

Возраст: 26 лет

Гражданство: Турция

Getty Images/Global Images Ukraine

В августе 2018 года трансфер Сеюнджю из «Фрайбурга» обошелся «Лестеру» в 21 миллион евро, и во втором, третьем и четвертом сезонах в стане «лис» Чаглар стал одним из любимцев для болельщиков этой команды. По итогам сезона-2019/20 Сеюнджю даже вошел в Команду года по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Однако в текущем сезоне ситуация для Сеюнджю кардинально изменилась. Турок практически не имеет игровой практики, сыграв к настоящему моменту только 79 минут за «лис» в двух поединках АПЛ. По этой причине у футболиста развилась депрессия, и он окончательно разуверился в целесообразности оставаться в рядах «Лестера».

Летом на 99,9% Чаглар покинет свой нынешний клуб, вне зависимости от того, удастся ли тому сохранить прописку в АПЛ, или нет. Еще в конце минувшего года, по информации из прессы, Сеюнджю согласовал детали личного контракта с «Атлетико», где, вероятно, и продолжит выступления, надеясь вновь вернуться на высочайший уровень игры, который был свойственен ему еще каких-то два года назад.

Ерри Мина

Амплуа: центрбек

Клуб: «Эвертон»

Возраст: 28 лет

Гражданство: Колумбия

Getty Images/Global Images Ukraine

Колумбиец Мина перешел в «Эвертон» летом 2018 года за 30 миллионов евро из «Барселоны». Поначалу Ерри удалось стать важной фигурой для обороны «ирисок», но в последние два сезона он превратился для клуба, скорее, в обузу, чем в актив. Причиной тому послужили перманентные проблемы со здоровьем, которые морально выбили Мину из колеи, и вернуться на прежний уровень выступлений колумбийцу пока так и не удается.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Мина сыграл только 236 минут в рамках трех поединков. Скорее всего, «Эвертон» не пожелает продлевать действующее трудовое соглашение с легионером, и тот будет вынужден подыскивать себе новую команду. К тому же, «ирискам» сейчас вовсе не до проблем Мины – им бы самим решить ключевую задачу по сохранению прописки в АПЛ на следующий сезон, а это будет очень непросто…

Нелсон Семеду

Амплуа: фулбек

Клуб: «Вулверхэмптон»

Возраст: 29 лет

Гражданство: Португалия

Getty Images/Global Images Ukraine

Семеду, как и Ерри Мина, перебрался в английскую Премьер-лигу из «Барселоны». Каталонцы продали португальского фулбека «Вулверхэмптону» в сентябре 2020 года за 32 миллиона евро. Интересно, что изначально стороны оформили нетривиальный формат трудового соглашения – трехлетний контракт с опцией пролонгации еще на два года.

В «Вулверхэмптоне» Семеду регулярно выходит на поле, но в целом клуб однозначно рассчитывал получить от сотрудничества гораздо больше пользы. В 86 поединках в рамках АПЛ, которые Нелсон провел за последние два с половиной сезона, он отличился только одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Это слишком мало для современного флангового защитника в команде, которая ставит перед собой амбициозные задачи…

Пока непонятно, пожелают ли «волки» активировать опцию на продление контракта с Семеду, но если нет, то надолго без клуба Нелсон не задержится. В Италии сообщают, что договориться с португальцем хочет «Рома», а также у фулбека есть вариант с возвращением на родину, где определенный интерес к возобновлению сотрудничества со своим экс-футболистом проявляет «Бенфика».

Н’Голо Канте

Амплуа: опорный хавбек

Клуб: «Челси»

Возраст: 32 года

Гражданство: Франция

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира-2018 в рядах сборной Франции Н’Голо Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года. До нынешнего сезона он являлся безоговорочно ключевым футболистом первой команды «синих», но сейчас переживает отнюдь не лучшие времена. Дело в том, что из-за травмы подколенного сухожилия Канте пропустил полгода – с августа минувшего года по февраль нынешнего…

Сейчас Канте, который в конце марта отпраздновал 32-й день рождения, набирает форму и постепенно привлекается к матчам первой команды, но в целом его дальнейшие перспективы пребывания в «Челси» выглядят довольно туманными. Контракт опытного опорника заканчивается 30 июня, но стороны, по данным инсайдеров, находятся лишь на начальной стадии обсуждения вопроса о его продлении.

Ситуацией наверняка попытаются воспользоваться другие клубы. Например, в конце февраля сообщалось, что виды на Канте имеет «Ливерпуль», где готовы приютить ветерана в том случае, если Н’Голо не удастся договориться с «синими» о продолжении сотрудничества.

Юри Тилеманс

Амплуа: центральный хавбек

Клуб: «Лестер»

Возраст: 25 лет

Гражданство: Бельгия

Getty Images/Global Images Ukraine

Последние четыре с половиной года Юри Тилеманс был одним из любимцев болельщиков «Лестера», однако грядущим летом бельгиец наверняка покинет команду. Контракт полузащитника истекает в июне, и вопрос продления сотрудничества будет во многом зависеть от того, удастся ли «лисам» сберечь прописку в элитарном дивизионе.

Впрочем, и без того шансов у Тилеманса остаться в «Лестере» немного. Интерес к нему проявляют топ-клубы Премьер-лиги – в частности, «Арсенал» и «Ливерпуль», а еще как минимум побороться за право подписать хавбека отчаянно стремится амбициозный и богатый «Ньюкасл».

Что правда, пока, как информируют британские источники, агенты Тилеманса выставляют очень высокие финансовые запросы, удовлетворить которые не готов ни один из заинтересованных в услугах Юри клубов. Но с приближением открытия трансферного окна ситуация наверняка будет стремительно меняться, и отсутствие необходимости выплачивать компенсацию за Тилеманса однозначно сыграет футболисту в плюс, когда он будет выбирать следующее место для работы.

Илкай Гюндоган

Амплуа: центральный хавбек

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 32 года

Гражданство: Германия

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешний сезон является уже седьмым для Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити». За это время немецкий хавбек четырежды становился чемпионом Англии и продолжает с «горожанами» борьбу за то, чтобы триумфально завершить и текущий розыгрыш лиги.

С учетом того, что контракт Гюндогана истекает, неудивительно, что интерес к футболисту проявляют другие команды. Особенно Илкай приглянулся «Барселоне», продолжающей испытывать определенные финансовые трудности и стремящейся по возможности усиливать состав за счет качественных, но бесплатных футболистов. Гюндоган – едва ли не идеальная опция для каталонцев, и те уже вовсю «прощупывают» почву на предмет летнего перехода полузащитника.

Алекс Окслейд-Чемберлен

Амплуа: центральный хавбек / вингер

Клуб: «Ливерпуль»

Возраст: 29 лет

Гражданство: Англия

Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Окслейда-Чемберлена с «Ливерпулем» приближается к завершению, и, вероятнее всего, клуб не предложит хавбеку новую сделку. В августе 2017-го «красные» заплатили «Арсеналу» за Алекса 38 миллионов евро, но реализовать свой потенциал на «Энфилде» в полной мере хавбеку так и не удалось. В текущем же сезоне Окслейд-Чемберлен и вовсе крайне редко объявляется на поле, а потому летний переход в другую команду видится для него наиболее логичным и правильным вариантом продолжения карьеры.

Поговаривают, что заинтересованность в услугах Алекса проявляют «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Брайтон». Каждая из этих команд номинально уступает «Ливерпулю», однако является достаточно сильной и крепкой, чтобы обеспечить футболисту возможность и далее продолжать выступления на уровне Премьер-лиги. Так что летний уход Окслейда-Чемберлена из «Ливерпуля» в какой-то другой клуб АПЛ, похоже, станет выгодным вариантом развития событий для всех сторон «треугольника».

Уилфрид Заа

Амплуа: вингер / центрфорвард

Клуб: «Кристал Пэлас»

Возраст: 30 лет

Гражданство: Кот-д'Ивуар

Getty Images/Global Images Ukraine

О том, что Уилфрид Заа вот-вот покинет «Кристал Пэлас» судачат на протяжении как минимум трех-четырех последних трансферных окон. Однако ивуарийский хавбек и лидер «стекольщиков» по-прежнему остается верным родной команде, которую покидал лишь однажды – ради возможности поиграть за «Манчестер Юнайтед», воспользоваться которой в полной мере так и не сумел.

Однако если в последние год-два судьба Заа целиком и полностью зависела от руководителей «Кристал Пэлас», которые не соглашались на суммы, предлагаемые за их лидера, то сейчас Уилфрид будет волен сам решать, где и на каких условиях играть дальше. Контракт вингера истекает 30 июня, и он, кажется, не собирается договариваться с «Кристал Пэлас» о его пролонгации.

И в целом вариантов у Заа хватает, но пока непонятно, что Уилфрид выберет – возможность еще поиграть на хорошем уровне, либо же заработать на безбедную старость для себя, своих детей и даже, возможно, внуков. Касаемо второго, то здесь у Заа есть просто фантастическое предложение – саудовский «Аль-Иттихад» готов платить Уилфриду по 9 миллионов фунтов в год, благодаря чему ивуариец может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории этого клуба.

Роберто Фирмино

Амплуа: центрфорвард

Клуб: «Ливерпуль»

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний Роберто Фирмино, который провел в «Ливерпуле» восемь последних лет, уже принял для себя решение попрощаться с «красными» по окончании текущего сезона. Бразилец хочет ощутить новый вызов в карьере, и это абсолютно логично, учитывая то количество сил, которые он отдал во благо «Ливерпуля».

Фирмино не зря называют одной из лучших «ложных девяток» современного футбола. Этот форвард умеет на поле практически все – грамотно выбирает позицию, помогает партнерам находить открытое пространство, забивает сам и делает максимум, чтобы забивали его коллеги.

В Бразилии ходят слухи, что Фирмино может захотеть уже нынешним летом вернуться на родину. Однако скептицизма в отношении этой версии добавляет информация о желании подписать Роберто, которое высказывает «Барселона». Каталонцы, кажется, охотятся едва ли не на всех потенциальных топовых свободных агентов мирового футбола, чему есть свое логичное объяснение, о котором уже говорилось выше. Как бы там ни было, а английская Премьер-лига немало потеряет, когда Фирмино окончательно определится, куда ему стоит уехать, чтобы продолжать играть в футбол…