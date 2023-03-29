Давид Де Хеа отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по новому контракту. Об этом сообщают английские СМИ.

Де Хеа готов пойти на снижение зарплаты в «Манчестер Юнайтед», однако первое предложение клуба он счел слишком скромным. Переговоры между сторонами продолжатся.

Нынешний контракт Де Хеа истекает в конце сезона. 32-летний испанец зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым голкипером мира.