Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Хеа отклонил предложение Манчестер Юнайтед по новому контракту
Англия
29 марта 2023, 17:29 |
399
2

Де Хеа отклонил предложение Манчестер Юнайтед по новому контракту

Условия не устроили испанского вратаря

29 марта 2023, 17:29 |
399
2
Де Хеа отклонил предложение Манчестер Юнайтед по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Давид Де Хеа отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по новому контракту. Об этом сообщают английские СМИ.

Де Хеа готов пойти на снижение зарплаты в «Манчестер Юнайтед», однако первое предложение клуба он счел слишком скромным. Переговоры между сторонами продолжатся.

Нынешний контракт Де Хеа истекает в конце сезона. 32-летний испанец зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым голкипером мира.

По теме:
Наполи близок к продлению контракта с Кварацхелией
Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро
Боруссия Дортмунд готова поднять зарплату Беллингему в 2,5 раза
Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед продление контракта
Источник The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Футбол | 29 марта 2023, 07:38 23
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»

Футбольный эксперт считает, что английский гранд неудачно поработал на трансферном рынке

Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Бокс | 29 марта 2023, 05:20 1
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса

Дэниел Дюбуа, у которого пояс WBA World, недавно восстановился после травмы

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Уважаю Хейни, но моя цель – стать абсолютным чемпионом»
Бокс | 29.03.2023, 12:49
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Уважаю Хейни, но моя цель – стать абсолютным чемпионом»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Уважаю Хейни, но моя цель – стать абсолютным чемпионом»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Футбол | 29.03.2023, 12:06
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Футбол | 29.03.2023, 16:15
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Пусть купят в МЮ Куртуа.)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
28.03.2023, 07:53 2
Теннис
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
28.03.2023, 18:35 121
Футбол
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2023, 10:10 5
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
28.03.2023, 18:01 12
Футбол
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
28.03.2023, 03:21 10
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
28.03.2023, 15:15 13
Футбол
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
29.03.2023, 10:40
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности