Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси

«Ливерпуль» уже сейчас начал работу над усилением состава в летнее трансферное окно. «Красные» обратили свое внимание на звездного полузащитника «Челси» Нголо Канте.

Контракт 31-летнего французского хавбека истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет продлить контракт с Канте.

Из-за ряда травм Канте в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах «Челси». Хавбек выступает за лондонский клуб с лета 2016 года.