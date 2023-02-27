Англия27 февраля 2023, 20:55 |
1993
2
Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси
Нголо Канте может сменить клуб летом
27 февраля 2023, 20:55 |
1993
2
«Ливерпуль» уже сейчас начал работу над усилением состава в летнее трансферное окно. «Красные» обратили свое внимание на звездного полузащитника «Челси» Нголо Канте.
Контракт 31-летнего французского хавбека истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет продлить контракт с Канте.
Из-за ряда травм Канте в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах «Челси». Хавбек выступает за лондонский клуб с лета 2016 года.
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Комментарии 2
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Канте уже не айс, но даже такого Канте сейчас Челси не хватает в опорной зоне.
Канте уже не тот
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