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  4. Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси
Англия
27 февраля 2023, 20:55 |
1993
2

Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси

Нголо Канте может сменить клуб летом

27 февраля 2023, 20:55 |
1993
2
Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

«Ливерпуль» уже сейчас начал работу над усилением состава в летнее трансферное окно. «Красные» обратили свое внимание на звездного полузащитника «Челси» Нголо Канте.

Контракт 31-летнего французского хавбека истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет продлить контракт с Канте.

Из-за ряда травм Канте в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах «Челси». Хавбек выступает за лондонский клуб с лета 2016 года.

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Ливерпуль Челси Н'Голо Канте трансферы трансферы АПЛ
Источник Football Insider
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Комментарии 2
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Gargantua
Канте уже не айс, но даже такого Канте сейчас Челси не хватает в опорной зоне. 
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+1
Mike000000
Канте уже не тот
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-1
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