Травмы и возраст не пугают. Челси хочет продлить контракт с Канте

«Челси» начал переговоры с Нголо Канте по поводу нового контракта. Нынешнее соглашение с игроком истекает в конце текущего сезона.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на начальной стадии. Стороны пока что определяются по поводу срока действия возможного нового соглашения.

Напомним, из-за травм Канте в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах «Челси». Сегодня 31-летний хавбек возобновил тренировки с командой.