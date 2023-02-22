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  4. Травмы и возраст не пугают. Челси хочет продлить контракт с Канте
Англия
22 февраля 2023, 16:47 |
113
0

Травмы и возраст не пугают. Челси хочет продлить контракт с Канте

Французский хавбек может остаться в Лондоне

22 февраля 2023, 16:47 |
113
0
Травмы и возраст не пугают. Челси хочет продлить контракт с Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

«Челси» начал переговоры с Нголо Канте по поводу нового контракта. Нынешнее соглашение с игроком истекает в конце текущего сезона.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на начальной стадии. Стороны пока что определяются по поводу срока действия возможного нового соглашения.

Напомним, из-за травм Канте в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах «Челси». Сегодня 31-летний хавбек возобновил тренировки с командой.

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Н'Голо Канте Челси продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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