Англия22 февраля 2023, 16:47 |
113
0
Травмы и возраст не пугают. Челси хочет продлить контракт с Канте
Французский хавбек может остаться в Лондоне
22 февраля 2023, 16:47 |
113
0
«Челси» начал переговоры с Нголо Канте по поводу нового контракта. Нынешнее соглашение с игроком истекает в конце текущего сезона.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на начальной стадии. Стороны пока что определяются по поводу срока действия возможного нового соглашения.
Напомним, из-за травм Канте в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах «Челси». Сегодня 31-летний хавбек возобновил тренировки с командой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2023, 05:23 0
Винисиус Жуниор и Карим Бензема сотворили феноменальный камбэк «Реала»
Футбол | 21 февраля 2023, 22:20 4
На 14-й минуте матча счет стал 2:0 в пользу Ливерпуля
Футбол | 22.02.2023, 15:07
Футбол | 21.02.2023, 23:54
Теннис | 22.02.2023, 12:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.02.2023, 05:00 1
20.02.2023, 16:29 1
22.02.2023, 14:40 16
21.02.2023, 18:05 26
21.02.2023, 11:29 5
22.02.2023, 00:35 4
21.02.2023, 15:35 65
21.02.2023, 20:20 10