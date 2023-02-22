Он не играл полгода. Челси получил в полузащите усиление из лазарета

Опорный полузащитник английского «Челси» Н'Голо Канте вернулся к тренировкам.

31-летний французский хавбек из-за травмы колена провел вне игры полгода, причем пропустил ЧМ-2022.

В последний раз Канте выходил на поле 14 августа в матче против «Тоттенхэма», когда главным тренером синих был Томас Тухель.

Сейчас у руля синих находится Грэм Поттер. Следующий матч «Челси» проведет 26 февраля против «Шпор». Пока что неизвестно, сможет ли Канте принять участие в этом поединке.