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Англия
22 февраля 2023, 02:43 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:09
54
0

Он не играл полгода. Челси получил в полузащите усиление из лазарета

Опорный полузащитник Н'Голо Канте вернулся к тренировкам после травмы

22 февраля 2023, 02:43 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:09
54
0
Он не играл полгода. Челси получил в полузащите усиление из лазарета
Football Daily. Н'Голо Канте

Опорный полузащитник английского «Челси» Н'Голо Канте вернулся к тренировкам.

31-летний французский хавбек из-за травмы колена провел вне игры полгода, причем пропустил ЧМ-2022.

В последний раз Канте выходил на поле 14 августа в матче против «Тоттенхэма», когда главным тренером синих был Томас Тухель.

Сейчас у руля синих находится Грэм Поттер. Следующий матч «Челси» проведет 26 февраля против «Шпор». Пока что неизвестно, сможет ли Канте принять участие в этом поединке.

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Источник Sport.ua
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