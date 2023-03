Решение принято. Фирмино покинет Ливерпуль в конце сезона

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино покинет клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сегодня Фирмино лично сообщил о своем решении главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. 31-летний бразилец уйдет из «Ливерпуля» на правах свободного агента – его контракт истекает в конце сезона.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 4 ассиста в 25 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

💥 Excl. News #Firmino: He will LEAVE Liverpool after 8 years! It’s decided! The player has informed #Klopp personally & today. It was a good talk. He won’t extend his contract. He will leave the club as a free agent in summer.



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 with #LFC so far! @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/zaeGV2ThzY