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  4. Решение принято. Фирмино покинет Ливерпуль в конце сезона
Англия
03 марта 2023, 14:13 |
1644
0

Решение принято. Фирмино покинет Ливерпуль в конце сезона

Бразильский форвард станет свободным агентом

03 марта 2023, 14:13 |
1644
0
Решение принято. Фирмино покинет Ливерпуль в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино покинет клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сегодня Фирмино лично сообщил о своем решении главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. 31-летний бразилец уйдет из «Ливерпуля» на правах свободного агента – его контракт истекает в конце сезона.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 4 ассиста в 25 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Роберто Фирмино Ливерпуль Юрген Клопп
Источник Twitter
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