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31 марта 2025, 16:55 | Обновлено 31 марта 2025, 16:58
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0

Яйца за отраженный пенальти. Голкипер в Норвегии получил уникальную награду

Ян де Бур точно знает, что будет есть на завтрак

31 марта 2025, 16:55 | Обновлено 31 марта 2025, 16:58
80
0
Яйца за отраженный пенальти. Голкипер в Норвегии получил уникальную награду
ФК Брюне

30 марта в матче 1-го тура чемпионата Норвегии встречались «Брюне» и «Буде-Глимт».

Минимальную победу в поединке праздновали гости. Единственный гол на 35-й минуте забил Каспер Гег.

Однако матч имел своего героя, а именно голкипера «Брюне» Яна де Бура. Он сделал три сейва, а также отразил пенальти.

В итоге он был признан лучшим игроком матча в составе «Брюне».

Оказалось, что в Норвегии за такое признание дают интересные призы. Голкипер получил от спонсоров 120 куриных яиц.

«Брюне» - новичок элитного дивизиона Норвегии, а главный приз лучшему игроку передал скорее всего местный спонсор команды.

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Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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