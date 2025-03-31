Яйца за отраженный пенальти. Голкипер в Норвегии получил уникальную награду
Ян де Бур точно знает, что будет есть на завтрак
30 марта в матче 1-го тура чемпионата Норвегии встречались «Брюне» и «Буде-Глимт».
Минимальную победу в поединке праздновали гости. Единственный гол на 35-й минуте забил Каспер Гег.
Однако матч имел своего героя, а именно голкипера «Брюне» Яна де Бура. Он сделал три сейва, а также отразил пенальти.
В итоге он был признан лучшим игроком матча в составе «Брюне».
Оказалось, что в Норвегии за такое признание дают интересные призы. Голкипер получил от спонсоров 120 куриных яиц.
«Брюне» - новичок элитного дивизиона Норвегии, а главный приз лучшему игроку передал скорее всего местный спонсор команды.
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