Яйца за отраженный пенальти. Голкипер в Норвегии получил уникальную награду

30 марта в матче 1-го тура чемпионата Норвегии встречались «Брюне» и «Буде-Глимт».

Минимальную победу в поединке праздновали гости. Единственный гол на 35-й минуте забил Каспер Гег.

Однако матч имел своего героя, а именно голкипера «Брюне» Яна де Бура. Он сделал три сейва, а также отразил пенальти.

В итоге он был признан лучшим игроком матча в составе «Брюне».

Оказалось, что в Норвегии за такое признание дают интересные призы. Голкипер получил от спонсоров 120 куриных яиц.

«Брюне» - новичок элитного дивизиона Норвегии, а главный приз лучшему игроку передал скорее всего местный спонсор команды.