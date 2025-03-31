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  4. Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Ворскла играла неплохо, но моментов не создала»
Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 16:45 | Обновлено 31 марта 2025, 16:52
35
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Ворскла играла неплохо, но моментов не создала»

Нападающий принес победу «Кривбассу» над полтавским коллективом

31 марта 2025, 16:45 | Обновлено 31 марта 2025, 16:52
35
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Ворскла играла неплохо, но моментов не создала»
УПЛ. Егор Твердохлеб

Игрок «Кривбасса» из Кривого Рога Егор Твердохлеб проанализировал матч против полтавской «Ворсклы», состоявшийся в рамках 22-го тура УПЛ. Нападающий отличился голом, благодаря чему принес победу «Кривбассу» со счетом 1:0.

– Егор, поздравляем с голом и победой. Оценка матча.

– Эмоции положительные, потому что смогли победить. Это была важная игра для нас, ведь в предыдущих турах мы не могли получить три очка. Надеюсь, победа даст нам толчок, чтобы мы в дальнейшем более уверенно и раскрепощенно играли и набирали свои зачетные баллы.

– Начало матча получилось недостаточно удачным в исполнении «Кривбасса». Почему?

– Мы вышли немного разобраны. Я считаю, что «Ворскла» забрала инициативу на первых минутах, но хорошо, что потом мы смогли выровнять игру. Считаю, что в таком матче, кто первый забивает, у того и есть большие шансы победить – так и случилось.

– Вспомни, как забил гол?

– Мы разыграли на фланге комбинацию. Я увидел, что мяч у Микитишина и свободная зона позади защитников «Ворсклы». Поэтому открылся – Артур сделал классную передачу – я забил ударом головой.

– К сожалению, ты пропустишь следующий матч в Александрии из-за перебора карт…

– Да 100% неприятный для меня момент в этой игре. Как и забил, мы победили – все хорошо, но эта четвертая карточка, которая была совсем не нужна. Но это футбол. К сожалению. Что ж, думаю, у нас есть игроки, которые смогут меня заменить. Мы – одна команда.

– «Кривбасс» мог выигрывать и с более крупным счетом?

– «Ворскла» где-то играла неплохо, но не создала моментов. Мы точно могли забивать второй раз после моментов Хомченовского, Соса… Не забили, поэтому немного игра была нервной до последней минуты.

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Егор Твердохлеб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Кривбасс
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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