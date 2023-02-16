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Испания
16 февраля 2023, 16:36 |
219
0

Барселона начала переговоры с Гюндоганом

Хавбек «Манчестер Сити» может перейти свободным агентом

16 февраля 2023, 16:36 |
219
0
Барселона начала переговоры с Гюндоганом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Сегодня утром руководство «Барселоны» провели встречу с агентом полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает журналист Жерар Морено.

Каталонцы рассматривают вариант с подписанием Гюндогана летом в качестве свободного агента. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Гюндогана 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Источник Twitter
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