Барселона начала переговоры с Гюндоганом

Сегодня утром руководство «Барселоны» провели встречу с агентом полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает журналист Жерар Морено.

Каталонцы рассматривают вариант с подписанием Гюндогана летом в качестве свободного агента. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Гюндогана 3 гола и 3 ассиста в 31 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.