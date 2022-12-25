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Испания
25 декабря 2022, 08:18 | Обновлено 25 декабря 2022, 08:23
244
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Атлетико согласовал контракт с защитником Лестера

Чаглар Сеюнджю продолжит карьеру в Ла Лиге

25 декабря 2022, 08:18 | Обновлено 25 декабря 2022, 08:23
244
0
Атлетико согласовал контракт с защитником Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Чаглар Сеюнджю

Защитник «Лестера» и сборной Турции Чаглар Сеюнджю договорился о переходе в «Атлетико».

26-летний футболист уже согласовал с «Атлетико» условия личного контракта, рассчитанного до июня 2027 года.

Ожидается, что Сеюнджю присоединится к мадридскому клубу по окончании сезона, когда у него истечет срок действия контракта с «Лестером».

В то же время «Атлетико» готов приобрести игрока в январе, если «Лестер» вдруг рассмотрит вариант с продажей турка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Атлетико» 60 млн евро за Гризманна.

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Чаглар Сеюнджю Атлетико Мадрид Лестер трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
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Источник Николо Скира
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