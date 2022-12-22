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Англия
22 декабря 2022, 03:45 |
105
0

Манчестер Юнайтед предложил Атлетико 60 млн евро за Гризманна

«Красные дьяволы» подпишут нового нападающего во время зимнего трансферного окна

22 декабря 2022, 03:45 |
105
0
Манчестер Юнайтед предложил Атлетико 60 млн евро за Гризманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

«Манчестер Юнайтед» сделал «Атлетико» предложение в размере 60 миллионов евро (52,5 миллиона фунтов) по трансферу нападающего Антуана Гризманна.

Ожидается, что «красные дьяволы» подпишут нового нападающего во время зимнего трансферного окна, поскольку в конце ноября клуб покинул Криштиану Роналду.

31-летний Гризманн здорово сыграл за сборную Франции на ЧМ-2022, где отдал три голевые передачи в семи матчах и завоевал серебряную медаль.

Напомним, Гризманн играл в последних 75 матчах сборной Франции.

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Источник Fichajes.com
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