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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 19:33 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:45
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Гризманн играл в последних 75 матчах сборной Франции

Антуан более пяти лет стабильно получает игровое время от Дидье Дешама

18 декабря 2022, 19:33 | Обновлено 18 декабря 2022, 19:45
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Гризманн играл в последних 75 матчах сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира 2022.

Антуан Гризманн является очень важным игроком для сборной Франции. Он принимал участие в каждом из 75 последних матчей своей национальной команды.

В последний раз сборная Франции проводила матч, в котором Антуан Гризманн не участвовал, еще 13 июня 2017 года.

Отметим, что в матче против Аргентины Антуан Гризманн отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Эдуардо Камавингу.

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Источник Sport.ua
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