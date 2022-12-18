Гризманн играл в последних 75 матчах сборной Франции

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира 2022.

Антуан Гризманн является очень важным игроком для сборной Франции. Он принимал участие в каждом из 75 последних матчей своей национальной команды.

В последний раз сборная Франции проводила матч, в котором Антуан Гризманн не участвовал, еще 13 июня 2017 года.

Отметим, что в матче против Аргентины Антуан Гризманн отыграл 71 минуту, после чего был заменен на Эдуардо Камавингу.