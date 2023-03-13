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Испания
13 марта 2023, 20:50 |
655
0

Барселона нацелилась на форварда Ливерпуля

Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Ла Лиге

13 марта 2023, 20:50 |
655
0
Барселона нацелилась на форварда Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

«Барселона» проявляет интерес к форварду «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В конце сезона Фирмино станет свободным агентом – его контракт с «Ливерпулем» истекает и не будет продлен.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего бразильца 10 голов и 5 ассистов в 28 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Трансферная стоимость Фирмино оценивается в 28 миллионов евро.

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Роберто Фирмино Ливерпуль Барселона свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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