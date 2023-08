Источник: Ливерпуль предложил Саутгемптону £45 млн за 19-летнего игрока

Английский клуб «Ливерпуль» предложил 45 миллионов фунтов стерлингов «Саутгемптону» за 19-летнего бельгийского полузащитника Ромео Лавию.

Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации источника, это третий запрос «красных», который также был отклонён «святыми».

Романо утверждает, что «Саутгемптон» просит минимум 50 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне Ромео Лавия провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

