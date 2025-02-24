Пеп ГВАРДИОЛА: «Молодым футболистам просто не хватило креативности»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал домашнее поражение против «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ.

«Конечно, этого недостаточно, но в последних матчах лиги мы играем очень хорошо. Как против «Ньюкасла», так и против «Ливерпуля» команда выглядела хорошо. Сегодня было все, ритм, прессинг, самоотдача. Этого не хватало против «Реала».

О сегодняшней игре можно сказать плохо только то, что мы проиграли.

Мы очень много создавали моменты. Много пробивали, но не использовали свои моменты. В последней трети матча «Ливерпуль» уже нам не дал ничего создать, ведь у них есть очень много хороших исполнителей.

У нас есть очень хорошее будущее. Молодым футболистам сегодня просто не хватило креативности.

Изменил бы сегодня ситуацию Эрлинг? «Ливерпуль» очень хорошо защищался. Конечно, я бы хотел ответить да, но это не будет справедливо к тем игрокам, которые сегодня играли.

Против такой команды, как «Ливерпуль», надо играть быстрее. Надо было забить гол, но не удалось.

«Манчестер Сити» продолжает бороться за Лигу чемпионов, и с нами еще четыре-пять команд. Это будет не легко, но мы будем стараться, потому что мы этого заслуживаем», – прокомментировал Гвардиола.