Пеп ГВАРДИОЛА: «Молодым футболистам просто не хватило креативности»
Главный тренер «Манчестер Сити», кроме результата, доволен игрой команды
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал домашнее поражение против «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ.
«Конечно, этого недостаточно, но в последних матчах лиги мы играем очень хорошо. Как против «Ньюкасла», так и против «Ливерпуля» команда выглядела хорошо. Сегодня было все, ритм, прессинг, самоотдача. Этого не хватало против «Реала».
О сегодняшней игре можно сказать плохо только то, что мы проиграли.
Мы очень много создавали моменты. Много пробивали, но не использовали свои моменты. В последней трети матча «Ливерпуль» уже нам не дал ничего создать, ведь у них есть очень много хороших исполнителей.
У нас есть очень хорошее будущее. Молодым футболистам сегодня просто не хватило креативности.
Изменил бы сегодня ситуацию Эрлинг? «Ливерпуль» очень хорошо защищался. Конечно, я бы хотел ответить да, но это не будет справедливо к тем игрокам, которые сегодня играли.
Против такой команды, как «Ливерпуль», надо играть быстрее. Надо было забить гол, но не удалось.
«Манчестер Сити» продолжает бороться за Лигу чемпионов, и с нами еще четыре-пять команд. Это будет не легко, но мы будем стараться, потому что мы этого заслуживаем», – прокомментировал Гвардиола.
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