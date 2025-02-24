Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Молодым футболистам просто не хватило креативности»
Англия
24 февраля 2025, 03:45 |
77
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Молодым футболистам просто не хватило креативности»

Главный тренер «Манчестер Сити», кроме результата, доволен игрой команды

24 февраля 2025, 03:45 |
77
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Молодым футболистам просто не хватило креативности»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал домашнее поражение против «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ.

«Конечно, этого недостаточно, но в последних матчах лиги мы играем очень хорошо. Как против «Ньюкасла», так и против «Ливерпуля» команда выглядела хорошо. Сегодня было все, ритм, прессинг, самоотдача. Этого не хватало против «Реала».

О сегодняшней игре можно сказать плохо только то, что мы проиграли.

Мы очень много создавали моменты. Много пробивали, но не использовали свои моменты. В последней трети матча «Ливерпуль» уже нам не дал ничего создать, ведь у них есть очень много хороших исполнителей.

У нас есть очень хорошее будущее. Молодым футболистам сегодня просто не хватило креативности.

Изменил бы сегодня ситуацию Эрлинг? «Ливерпуль» очень хорошо защищался. Конечно, я бы хотел ответить да, но это не будет справедливо к тем игрокам, которые сегодня играли.

Против такой команды, как «Ливерпуль», надо играть быстрее. Надо было забить гол, но не удалось.

«Манчестер Сити» продолжает бороться за Лигу чемпионов, и с нами еще четыре-пять команд. Это будет не легко, но мы будем стараться, потому что мы этого заслуживаем», – прокомментировал Гвардиола.

По теме:
Ливерпуль выиграл Манчестер Сити с низким показателем владения мячом
«Это ошибка». Легенды английского футбола дали вердикт удалению Забарного
Руслан РОТАНЬ: «Ребята выдержали и перевернули игру»
пресс-конференция Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Пеп Гвардиола
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Бокс | 23 февраля 2025, 08:50 0
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше

Александр считает, что одержал заслуженную победу

Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Футбол | 23 февраля 2025, 22:25 4
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха

Помимо клубов из Саудовской Аравии, Мохамедом Салахом интересуется «Бавария»

Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.02.2025, 04:24
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
Бокс | 23.02.2025, 07:01
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
ВИДЕО. Просто шок! Реакция Усика и Джошуа на быстрый нокаут от Паркера
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Футбол | 23.02.2025, 06:47
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
Сыграл в мяч, но... В Англии объяснили первое удаление Забарного
22.02.2025, 18:13 10
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
23.02.2025, 06:23 4
Футбол
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
На карту и наличными. Рассекречена зарплата Герреро в Динамо
22.02.2025, 11:37 9
Футбол
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 4
Футбол
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
22.02.2025, 21:40 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем