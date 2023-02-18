Топ-5 тинейджеров-вундеркиндов английской Премьер-лиги

Пожалуй, как минимум каждому второму болельщику футбола в той или иной степени интересен ответ на вопрос – а кто же завтра придет на смену сегодняшним звездам и героям, достойно заменив их и заставив забыть о прежних кумирах. Для этого многие фанаты тщательно изучают календари, статистику и матчи молодежных команд своих любимых клубов, где отчаянно пытаются отыскать «нового Лионеля Месси» или «нового Криштиану Роналду».

Порой ожидания спустя несколько лет абсолютно расходятся с действительностью, и те, кому предрекали невероятную карьеру уходят в небытие, но нередки и обратные случаи – когда перспективным молодым талантам удается не только оправдать авансы, но и достичь более высокого уровня, чем от них ожидали.

Сегодня предлагаем поговорить о пятерке топовых тинейджеров-вундеркиндов клубов английской Премьер-лиги. Кому-то их них через 3-4 года вполне будет по силам замахнуться на самые серьезные титулы, причем как командные, так и индивидуальные…

Алехандро Гарначо

Возраст: 18 лет

Гражданство: Аргентина / Испания

Клуб: Манчестер Юнайтед

Летом 2021 года Манчестер Юнайтед потратил 85 миллионов евро на покупку у дортмундской Боруссии талантливого левого вингера Джейдона Санчо, который несколько лет был одним из самых ярких игроков немецкой Бундеслиги. За год до этого Красные дьяволы менее чем за полмиллиона евро оформили переезд юного воспитанника академии мадридского Атлетико Алехандро Гарначо, который первые два года своего пребывания в Англии провел в молодежных командах клуба.

Прямо сейчас номинальная позиция левого вингера в Манчестер Юнайтед выглядит одной из наиболее, если так можно выразиться, переукомплектованных. Здесь предпочитает действовать не только лидер атак Красных дьяволов Маркус Рашфорд и упоминаемые уже Санчо с Гарначо, но и талантливый 20-летний швед Антони Эланга. Каждому из этих футболистов главный тренер МЮ Эрик тен Хаг должен находить время на поле для прогресса, и в целом у нидерландского коуча это получается неплохо.

В частности, Гарначо многие обозреватели английского футбола называют одним из наиболее ярких молодых талантов нынешней АПЛ. В свои 18 лет Алехандро имеет хорошую технику, скорость и поставленный удар, при этом все еще продолжает развиваться и оттачивать мастерство. За первую команду Манчестер Юнайтед Гарначо провел уже более двух десятков поединков, и клуб уже озабочен вопросом пролонгации контракта таланта, ведь тот рассчитан у вингера еще на полтора года, пусть и содержит опцию пролонгации.

В МЮ понимают, что другие топ-клубы также видят, насколько перспективен и талантлив Гарначо, а потому не упустят шанса договориться с молодым игроком, соблазнив того не только большой зарплатой, но и обещаниями регулярной игровой практики. Интересно и то, что борьбу за Гарначо ведут и на международном уровне. В юношеские годы Алехандро играл за сборную Испании U-17 и U-18, но в минувшем году принял предложение от Аргентины, за молодежную команду которой провел 4 матча, в которых забил 4 мяча. Вероятнее всего, вскоре стоит ожидать дебюта Гарначо и за главную команду бело-голубых, но если его не последует, то в игру вновь может вступить Испания…

Ромео Лавия

Возраст: 19 лет

Гражданство: Бельгия

Клуб: Саутгемптон

Getty Images/Global Images Ukraine

С 2012 по 2020 год Ромео Лавия пребывал в академии Андерлехта, после чего перебрался на Туманный Альбион в ряды Манчестер Сити. Впрочем, несмотря на хорошие отзывы, за первую команду Горожан талантливый бельгиец за два года отыграл только два матча, а летом 2022-го предпочел повести речь и смене клубной прописки. По Лавии как раз пришел предметный запрос от Саутгемптона, которому в конечном итоге удалось оформить полноценный трансфер Ромео за 12,3 миллионов евро.

Несмотря на то, что турнирные дела Святых в настоящий момент идут крайне плохо (команда плетется в хвосте таблицы АПЛ), Лавию можно смело называть правильной инвестицией. По состоянию на текущий момент, Ромео имеет один из лучших показателей в своей команде по выигранным единоборствам. Таковых в среднем у Лавии 55%. Кроме того, бельгиец неплохо держит мяч и умеет им грамотно распорядится – точность передач хавбека составляет 88%, передач вперед – 71%.

Летом минувшего года Лавии удалось дебютировать за молодежную сборную Бельгии, однако в главной команде своей родины Ромео шансов проявить себя на поле пока так и не получал. Однако ситуация довольно скоро должна будет поменяться в пользу хавбека. Во-первых, бельгийцы получили нового главного тренера в лице Доменико Тедеско, который умеет неплохо работать и раскрывать молодых талантов. Во-вторых, у Бельгии назревает смена поколений, и здесь волей-неволей, а придется делать ставку на тех, кто до этого был на втором плане.

Что касается командных перспектив, то здесь Лавия, несмотря на контракт с Саутгемптоном до 2027 года и потенциальный риск вылета Святых в Чемпионшип уже по итогам сезона-2022/23, может не волноваться. Ромео уже крепко стоит на ногах в АПЛ, его возможности прекрасно понятны командам, а потому нет сомнений, что Саутгемптону придется продавать свой кадровый актив во избежание падения его стоимости. Как минимум сейчас Лавию оценивают в 25 миллионов евро, что уже вдвое больше, чем Саутгемптон инвестировал в его покупку у Сити.

Рико Льюис

Возраст: 18 лет

Гражданство: Англия

Клуб: Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний правый фулбек Рико Льюис с 2012 года занимался футболом в академии Манчестер Сити, где ему в итоге удалось дорасти до уровня игрока первой команды. Да, пока Льюис появляется у Хосепа Гвардиолы весьма фрагментарно, но уже сам факт такого присутствия в стане Горожан заставляет оценивать перспективы флангового защитника совершенно на ином уровне.

Дебютировать в АПЛ Льюису удалось в августе минувшего года, когда он в 17 лет 8 месяцев и 23 дня на 82-й минуте заменил Кайла Уокера в поединке против Борнмута (4:0). С тех пор Рико сыграл еще в восьми матчах чемпионата, а также в двух поединках Лиги чемпионов, причем в последней даже отметился ассистом – в матче против Севильи (3:1).

Льюис имеет не самую внушительную антропометрию (его рост – 169 сантиметров), что не всегда позволяет ему успешно противостоять оппонентам в физических дуэлях, а это очень важный элемент именно для защитника. Зато Рико прекрасно показывает себя в работе на атаку, чем наверняка и заслужил доверие у Гвардиолы. У Льюиса в нынешнем сезоне во взрослых турнирах отменный показатель точности передач – 92%, а еще он активен даже в районе штрафной соперника – в среднем за 90 минут у фулбека почти по 3 касания мяча в этой зоне.

Безусловно, что Хосеп Гвардиола учитывает некоторые проблемы Льюиса в «физике», которые футболист наверняка сможет подправить с возрастом и через усердную работу в тренажерном зале. А вот видение поля, умение отдать мяч и неплохая техника – это те качества, которые приобрести с опытом уже куда проблематичнее, но именно с ними у Рико полнейший порядок.

Уилфрид Ньонто

Возраст: 19 лет

Гражданство: Италия

Клуб: Лидс

Getty Images/Global Images Ukraine

Дела Лидса в этом сезоне складываются не так успешно, как этого бы хотелось поклонникам команды, но в рядах Павлинов есть юный футболист, к которому стоит присмотреться – речь о 19-летнем итальянце с ивуарийскими корнями Уилфриде Ньонто. Он способен сыграть как в центре нападения, так и под форвардом, или же на любом из флангов атаки. Помимо универсализма Ньонто отличается хорошей техникой (в среднем в его активе по 6,7 обводок за матч в АПЛ с успешностью этих действий в 59%).

Ньонто является воспитанником академии миланского Интера, из которого предпочел уйти летом 2020 года свободным агентом в Цюрих. Там за два года Уилфрид получил статус стабильного игрока первой команды, что позволило ему принять участие в 74 поединках в рамках всех турниров (12 голов и 10 ассистов).

Именно в Швейцарии Ньонто и присмотрели скауты Лидса. 1 сентября 2022 года Павлины заплатили Цюриху 4,5 миллиона евро, оформив с итальянским тинейджером пятилетнее трудовое соглашение. Пока Ньонто отметился лишь 1 голом в АПЛ, но ожидать от него слишком многого в дебютный сезон на Туманном Альбионе, пожалуй, и не стоит. Другое дело, что Уилфрида уже довольно активно наигрывают в сборной Италии, где Роберто Манчини дал нападающему сыграть уже 8 матчей, и тот даже сумел забить Германии в поединке Лиги наций (2:5).

Нет сомнений, что в случае, если Лидс вылетит из АПЛ по итогам сезона, Ньонто не будет играть в Чемпионшипе, а получит приглашение от другого клуба элитарного дивизиона. И Павлинам, как и Саутгемптону в ситуации с Лавией, не будет смысла удерживать талантливого игрока, чтобы не понижать его капитализацию.

Стефан Байчетич

Возраст: 18 лет

Гражданство: Испания / Сербия

Клуб: Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

Стефан Байчетич родился в семье серба и испанки в Виго, где в академии местной Сельты и начал свой путь в большой футбол. В январе 2021 года талантливого опорного полузащитника пригласили в Ливерпуль, где тот недолго поиграл за молодежные команды, а в августе нынешнего года получил возможность от Юргена Клоппа дебютировать в АПЛ. Причем первый матч Байчетича в самой сильной национальной лиге планеты оказался действительно запоминающимся – Красные буквально прибили Саутгемптон (9:0), а Стефан на 69-й минуте заменил капитана команды Джордана Хендерсона.

Всего к настоящему моменту на счету Байчетича уже 12 матчей в сезоне за первую команду Ливерпуля. Очевидно, что Клопп продолжит доверять Стефану, даже учитывая непростую турнирную ситуацию, в которой оказались Красные, и возможный риск собственного увольнения в концовке чемпионата, который повысится до критического уровня в случае, если Ливерпуль не квалифицируется в Лигу чемпионов.

Почему Клопп настолько доверяет Байчетичу? Здесь достаточно взглянуть на ключевую статистику игрока, чтобы понять – немецкий коуч видит, насколько полезным может быть его команде молодой испанец, который, к тому же, продолжает развиваться и прогрессировать. В среднем Стефан принимает участие в 19 единоборствах за 90 минут, из которых выходит победителем в 58% случаев. Для молодого игрока на уровне АПЛ эти цифры выглядят едва ли не заоблачными, потому его выходы на поле за первую команду Ливерпуля не являются капризом Клоппа, а наоборот, показывают, что немецкий коуч по достоинству оценивает труд и старание каждого игрока, пребывающего в структуре клуба.

Текст: meta.ua/sport