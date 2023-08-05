Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника Гвардиола за 77 миллионов
Англия
05 августа 2023, 12:10 |
676
2

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника Гвардиола за 77 миллионов

Йошко Гвардиол подписал контракт с клубом

05 августа 2023, 12:10 |
676
2
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника Гвардиола за 77 миллионов
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» объявил о трансфере центрального защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, за которого английский клуб отдал 77,6 миллиона фунтов.

21-летний хорват подписал контракт на 5 лет и стал вторым трансфером клуба этим летом после Матео Ковачича.

Гвардиол за два сезона в «Лейпциге» провел 87 матчей и забил 5 голов. Отыграл 21 матч за сборную Хорватии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вратаря Брайтона за 25 миллионов
Украинская рокировка. Реал может подписать Трубина, если уйдет Лунин
Уже не джентльмены? Фулхэм не хочет отпускать Виллиана в Саудовскую Аравию
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
Футбол | 04 августа 2023, 17:40 20
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони

До этого соперники «Динамо» забили в похожей ситуации

Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Футбол | 04 августа 2023, 20:22 3
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ

Хавбек «Динамо» сделал 19-й дубль в чемпионатах Украины

Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне
Теннис | 05.08.2023, 09:31
Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне
Без Свитолиной и Костюк. Определены полуфиналистки на турнире в Вашингтоне
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал свободного агента, который покинул Айнтрахт
Футбол | 05.08.2023, 04:59
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал свободного агента, который покинул Айнтрахт
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал свободного агента, который покинул Айнтрахт
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Теннис | 04.08.2023, 23:31
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Костюк проиграла действующей чемпионке в Вашингтоне
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Raien
Цікаво що позначає ця фамілія і який звʼязок між Каталонією та Хорватією. 
Ответить
0
Умник
Бля сколько мемов посыпется
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 11
Футбол
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу забил. Видео голов, обзор
Челси – Боруссия Д – 1:1. Мудрик навесил, Берстоу забил. Видео голов, обзор
03.08.2023, 08:31 3
Футбол
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
03.08.2023, 22:20 49
Теннис
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
Джордан продал свой клуб в НБА за 3 миллиарда
03.08.2023, 21:20 3
Баскетбол
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 35
Футбол
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
03.08.2023, 23:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем