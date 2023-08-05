Англия05 августа 2023, 12:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника Гвардиола за 77 миллионов
Йошко Гвардиол подписал контракт с клубом
05 августа 2023, 12:10 |
676
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«Манчестер Сити» объявил о трансфере центрального защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, за которого английский клуб отдал 77,6 миллиона фунтов.
21-летний хорват подписал контракт на 5 лет и стал вторым трансфером клуба этим летом после Матео Ковачича.
Гвардиол за два сезона в «Лейпциге» провел 87 матчей и забил 5 голов. Отыграл 21 матч за сборную Хорватии.
We're delighted to announce the signing of Josko Gvardiol from RB Leipzig! ✍️— Manchester City (@ManCity) August 5, 2023
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