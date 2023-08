ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал защитника Гвардиола за 77 миллионов

«Манчестер Сити» объявил о трансфере центрального защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, за которого английский клуб отдал 77,6 миллиона фунтов.

21-летний хорват подписал контракт на 5 лет и стал вторым трансфером клуба этим летом после Матео Ковачича.

Гвардиол за два сезона в «Лейпциге» провел 87 матчей и забил 5 голов. Отыграл 21 матч за сборную Хорватии.

We're delighted to announce the signing of Josko Gvardiol from RB Leipzig! ✍️