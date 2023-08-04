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Лига конференций
Проходит дальше ФК Санта-Колома
03.08.2023 18:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 3 : 0
Сутьеска
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Лига конференций
04 августа 2023, 07:15 | Обновлено 04 августа 2023, 07:33
787
0

ВИДЕО. Точный ассист украинца. Команда из Андорры сенсационно вышла в Q3 ЛК

Воспитанник Карпат Андрей Маркович помог Санта-Коломе победить Сутьеску

04 августа 2023, 07:15 | Обновлено 04 августа 2023, 07:33
787
0
ВИДЕО. Точный ассист украинца. Команда из Андорры сенсационно вышла в Q3 ЛК
Twitter

Команда из Андорры «Санта-Колома» сенсационно вышла в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

Воспитанник «Карпат» Андрей Маркович помог «Санта-Коломе» победить «Сутьеску» из Черногории.

После поражения в первой игре (0:2) команда из Андорры сумела отыграть два мяча гандикапа и вырвать победу в овертайме (3:0 д.в.)

Украинский защитник Андрей Маркович сделал точную голевую передачу с фланга, когда его команда забивала первый гол на 35-й минуте.

В третьем раунде «Санта-Колома» сыграет (10 и 17 августа) против нидерландского АЗ Алкмаар, полуфиналиста минувшего сезона Лиги конференций.

Лига конференций 2023/24

2-й раунд квалификации. Ответный матч, 3 августа

Санта-Колома (Андорра) – Сутьеска (Черногория) – 3:0 (д.в.) [первый матч – 0:2]

Голы: Моурело, 35, Ньерга, 71, Гарридо, 96

ВИДЕО. Точный ассист украинца. Команда из Андорры сенсационно вышла в Q3 ЛК

События матча

96’
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Garrido (ФК Санта-Колома).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Marc Nierga (ФК Санта-Колома).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Mario Mourelo (ФК Санта-Колома).
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Лига конференций Андрей Маркович Санта-Колома Сутьеска видео голов и обзор АЗ Алкмаар
Источник Sport.ua
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