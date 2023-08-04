ВИДЕО. Точный ассист украинца. Команда из Андорры сенсационно вышла в Q3 ЛК
Воспитанник Карпат Андрей Маркович помог Санта-Коломе победить Сутьеску
Команда из Андорры «Санта-Колома» сенсационно вышла в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.
Воспитанник «Карпат» Андрей Маркович помог «Санта-Коломе» победить «Сутьеску» из Черногории.
После поражения в первой игре (0:2) команда из Андорры сумела отыграть два мяча гандикапа и вырвать победу в овертайме (3:0 д.в.)
Украинский защитник Андрей Маркович сделал точную голевую передачу с фланга, когда его команда забивала первый гол на 35-й минуте.
В третьем раунде «Санта-Колома» сыграет (10 и 17 августа) против нидерландского АЗ Алкмаар, полуфиналиста минувшего сезона Лиги конференций.
Лига конференций 2023/24
2-й раунд квалификации. Ответный матч, 3 августа
Санта-Колома (Андорра) – Сутьеска (Черногория) – 3:0 (д.в.) [первый матч – 0:2]
Голы: Моурело, 35, Ньерга, 71, Гарридо, 96
ВИДЕО. Точный ассист украинца. Команда из Андорры сенсационно вышла в Q3 ЛК
Mario Mourelo halves the deficit!— Football Report (@FootballReprt) August 3, 2023
Andriy Markovych with the assist!
📽️ @fdematch pic.twitter.com/BoyFY6yIlq
События матча
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