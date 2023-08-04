Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3

3 августа по всей Европе состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Полтавская «Ворскла» в ответном матче на выезде проиграла грузинской «Диле» (1:3). Интересно, что у гостей голом снова отличился украинец Николай Ковталюк. Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы. По итогам двух матчей полтавская команда попрощалась с еврокубками.

Украинский хавбек Роман Безус оформил дубль за кипрскую «Омонию» в матче против «Габалы» из Азербайджана (4:1), додав два мяча к хет-трику в первой игре (3:2), Команда из Кипра вышла в Q3 на «Мидтьюлланд» из Дании.

Также был определен соперник киевского «Динамо» в 3-м раунде ЛК. Им стал греческий «Арис», победивший команду «Арарат-Армения» (1:0, первая игра – 1:1). Матчи между «Арисом» и «Динамо» пройдут 10 августа (в Салониках) и 17 августа (на условно домашней арене для киевлян).

Лига конференций. 2-й раунд квалификации

Ответные матчи. 3 августа

Дила Гори (Грузия) – Ворскла Полтава (Украина) – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74.

Омония (Кипр) – Габала (Азербайджан) – 4:1 (первый матч – 3:2)

Голы: Безус, 5, 30 (пен), Ланг, 38, Семеду, 59 – Айзея, 56.

Все матчи 2-го раунда квалификации ЛК

Пары 3-го раунда квалификации ЛК