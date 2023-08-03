Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций

«Дила» и «Ворскла» провели ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В первом поединке грузинский клуб составил немало проблем «зелено-белым»: полтавчане продемонстрировали характер, забив победный гол на последних минутах. По сравнению с противостоянием недельной давности тренерский штаб «Ворсклы» сделал одну кадровую перестановку: вместо Челядина вышел Скляр.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь быстрым взятием ворот нивелировать преимущество полтавского клуба. «Зелено-белые» не стали прижиматься к своей штрафной, у центра поля встречая соперников. Тем не менее, футболисты «Дилы» создавали напряжение у ворот Павла Исенко, в том числе за счет большого количества стандартных положений.

Впрочем, таким образом события развивались недолго: полтавчане сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Но именно хозяева создали первый по-настоящему голевой момент матча. Гейл убежал в свободную зону на левом фланге и мимо вышедшего навстречу Исенко отдал передачу Ковталюку, который не сумел принять мяч. На темп встречи влияли частые паузы, связанные с оказанием медицинской помощи футболистам.

Во второй половине тайма футболисты «Дилы» снова начали активно атаковать. Более агрессивно начал действовать Гейл, который доставил немало проблем полтавчанам в первом матче. После одного из прострелов барбадосца Ковталюк едва не переправил мяч в ворота. Неприятным моментом для «Ворсклы» стало повреждение Фелипе, который не смог продолжить поединок (вместо бразильца на поле вышел Бацула).

А перед перерывом «Дила» открыла счет. Исенко на выходе кулаками выбил мяч, но футбольный снаряд попал к Сантосу, который попал в перекладину. Отскок в штрафной подкараулил Парулава, добивший мяч в ворота.

Вторая половина встречи началась с атак полтавчан, и едва не сравнял счет Кане, который после скидки Степанюка из центра штрафной пробил рядом со штангой. «Дила» ответила несколькими своими атаками, на острие которых оказывался все тот же Гейл, за счет своих скоростных качеств пытавшийся обострить ситуацию. В одном из эпизодов Исенко пришлось демонстрировать реакцию, когда после срезки от Бацулы голкипер ногой отбил мяч.

В середине второго тайма ситуация для «Ворсклы» совсем усугубилась. Гейл таки добился своего: барбадосец сделал передачу на ход Ковталюку и форвард, который вышел один на один с Исенко, точно пробил мимо голкипера. Впрочем, всего несколько минут понадобилось полтавчанам для того, чтобы отквитать один гол. Степанюк в штрафной «Дилы» зацепился за мяч и протолкнул футбольный снаряд в ворота.

И все же, герой матча в этот вечер играл в красной футболке. Гейл в штрафной «Ворсклы» сыграл на опережение и переправил мяч в ворота. У полтавчан оставалось слишком мало времени для того, чтобы спасти игру. Сделать это мог Нестеренко, который на последних секундах неточным ударом замкнул навес Степанюка.

«Дила» удержала нужный счет и вышла в следующую стадию квалификации Лиги конференций.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

«Дила» – «Ворскла» - 3:1 (первый матч – 1:2)

Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Тевзадзе, 62, Чикашуа, 72 – Павлюк, 10, Сантана, 58

«Дила»: Кучеренко – Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили – Парулава (Сардалишвили, 62), Сантос, Жеан Виктор – Гейл (Гаприндашвили, 90+1), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 76).

«Ворскла»: Исенко – Крупский (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Фелипе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядин, 73).

Арбитр: Симоне Соцца (Сереньо, Италия).

Стадион: «Тенгиз Бурджанадзе» (Гори, Грузия).

ДИЛА - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C