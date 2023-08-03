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Лига конференций
Проходит дальше Дила
03.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 21:58 | Обновлено 03 августа 2023, 22:05
4599
76

Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций

Очередной из голов дуэли оказался на счету украинского нападающего Николая Ковталюка

03 августа 2023, 21:58 | Обновлено 03 августа 2023, 22:05
4599
76
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
ФК Ворскла

«Дила» и «Ворскла» провели ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В первом поединке грузинский клуб составил немало проблем «зелено-белым»: полтавчане продемонстрировали характер, забив победный гол на последних минутах. По сравнению с противостоянием недельной давности тренерский штаб «Ворсклы» сделал одну кадровую перестановку: вместо Челядина вышел Скляр.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь быстрым взятием ворот нивелировать преимущество полтавского клуба. «Зелено-белые» не стали прижиматься к своей штрафной, у центра поля встречая соперников. Тем не менее, футболисты «Дилы» создавали напряжение у ворот Павла Исенко, в том числе за счет большого количества стандартных положений.

Впрочем, таким образом события развивались недолго: полтавчане сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Но именно хозяева создали первый по-настоящему голевой момент матча. Гейл убежал в свободную зону на левом фланге и мимо вышедшего навстречу Исенко отдал передачу Ковталюку, который не сумел принять мяч. На темп встречи влияли частые паузы, связанные с оказанием медицинской помощи футболистам.

Во второй половине тайма футболисты «Дилы» снова начали активно атаковать. Более агрессивно начал действовать Гейл, который доставил немало проблем полтавчанам в первом матче. После одного из прострелов барбадосца Ковталюк едва не переправил мяч в ворота. Неприятным моментом для «Ворсклы» стало повреждение Фелипе, который не смог продолжить поединок (вместо бразильца на поле вышел Бацула).

А перед перерывом «Дила» открыла счет. Исенко на выходе кулаками выбил мяч, но футбольный снаряд попал к Сантосу, который попал в перекладину. Отскок в штрафной подкараулил Парулава, добивший мяч в ворота.

Вторая половина встречи началась с атак полтавчан, и едва не сравнял счет Кане, который после скидки Степанюка из центра штрафной пробил рядом со штангой. «Дила» ответила несколькими своими атаками, на острие которых оказывался все тот же Гейл, за счет своих скоростных качеств пытавшийся обострить ситуацию. В одном из эпизодов Исенко пришлось демонстрировать реакцию, когда после срезки от Бацулы голкипер ногой отбил мяч.

В середине второго тайма ситуация для «Ворсклы» совсем усугубилась. Гейл таки добился своего: барбадосец сделал передачу на ход Ковталюку и форвард, который вышел один на один с Исенко, точно пробил мимо голкипера. Впрочем, всего несколько минут понадобилось полтавчанам для того, чтобы отквитать один гол. Степанюк в штрафной «Дилы» зацепился за мяч и протолкнул футбольный снаряд в ворота.

И все же, герой матча в этот вечер играл в красной футболке. Гейл в штрафной «Ворсклы» сыграл на опережение и переправил мяч в ворота. У полтавчан оставалось слишком мало времени для того, чтобы спасти игру. Сделать это мог Нестеренко, который на последних секундах неточным ударом замкнул навес Степанюка.

«Дила» удержала нужный счет и вышла в следующую стадию квалификации Лиги конференций.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

«Дила» – «Ворскла» - 3:1 (первый матч – 1:2)

Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Тевзадзе, 62, Чикашуа, 72 – Павлюк, 10, Сантана, 58

«Дила»: Кучеренко – Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили – Парулава (Сардалишвили, 62), Сантос, Жеан Виктор – Гейл (Гаприндашвили, 90+1), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 76).

«Ворскла»: Исенко – Крупский (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Фелипе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядин, 73).

Арбитр: Симоне Соцца (Сереньо, Италия).

Стадион: «Тенгиз Бурджанадзе» (Гори, Грузия).

ДИЛА - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 76
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an52
Нічого, скоро у нас представництво в єврокубках скоротиться до 4 клубів і на один колгосп буде менше
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+21
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Sergii Novykov
Чего чего, а стабильности Ворскле не отнять
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+20
Владимир одесский
Нахуя з такою грою виходити в Єврокубки, лише щоб ганьбити своє місто і країну?
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+16
anacreon
Кожен рік вболіваю, аби цей недоклуб не попав у єврокубкову зону та не займав чуже місце. Але вони знову пролазять, щоб потім вилетіти ще в кваліфікації. І для того, аби такі пасажири вилітали в перших матчах - інші клуби повинні  боротися за кожне очко, аби було 5 місць....Реально просто недоклуб.
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+14
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Neirobi
Позорище
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+13
ss2000
Проиграли суперзвезному Грузинскому гранду , в том году Финские профи Ворсклу раскатали , дальше Мальта ?, Андорра?!
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+12
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Мирко Градович
Позоріще повне. Думки нуль на полі, тактичних схем тренерських - нуль, гравці гарно дивилися лиш з прапорами перед початком гри. Налякане стадо. Воротар то рівень 1 ліги, кудась бігає, суєтиться, позиційно бестолковий. Тренер стоїть як вкопаний, Пора вже Скрипника попросити з команди, бо толку ніякого, дно повне....
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+11
Mr Voevudskiy
3 год подряд (!) эти никчемные создания не могут 2 раунд пройти. тьфу. блет
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+11
Андрій Полоз
Так ще почекайте, ще аналогічно ''Зоря'' себе покаже, ''Дніпро-1''... Та і ''Динамо'' з ''Шахтарем'' не набагато кращі будуть... Ось побачите... (((
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+10
new0star
От мало нам життєвих проблем в цьому житі. Ще й ці під*раси настрій портять. Ідуть вони нах*й. Заборонити показувати цей позор і заборонити зарплату у випадку вильоту команди в єврокубках більше 13000 гривень (або альтернатива на передовій 100000). Бля буду, наступного разу землю гризти будуть.
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+10
romanchik.8409
Это уровень нашего УПЛ...Как и всего футбола..Те кто сейчас играет,лет 10 назад играли максимально в 1 лиге...Кто скажет,ну хоть такой чемпионат...Но вот вопрос на х такой футбол? Зачем столько команд в УПЛ? Наш предел 10 команд в УПЛ..Уже Грузины разъ...ют наши клубы...Дно пробили 
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+10
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BERNARDOS
Колхозники в своем репертуаре.
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+10
ash
Для чого було в кінці минулого сезону рвати (_._) за 5е місце і вихід в єврокубки? Щоб знову зганьбитися?? Дворова команда...
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+9
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Владимир одесский
Гарний настрій був увесь день, а потім подивився футбол у виконанні Ворскли і тепер одне бажання - нахуяритися!!!
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+9
Barlowold
Цеж треба було так дупу рвати в кінці чемпіонату, щоб потім зробити оце
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+9
KvlaD
Пердута - все, что нужно знать о сегодняшней игре Ворсклы. Одним словом, как говорится.
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+9
SeM077
Зробіть бан на Єврокубки Ворсклі. Для чого так позоритись, хоча розумію - це стабільність. Посадіть на лавку цього форварда під №7  і випускайте тільки на пенальті. Та й женіть цього недотренера Скрипника, бо щось мені не віриться що бюджет Діли більше чим у Ворскли.
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+8
gvs58
А що то за команда ... Діла? Не знаємо? Так ось ця команда крутіше аматорів з Ворскли! 
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+8
Korkust
Да, а я думав що Ділу Воркла точно пройде, а воно он як! Ісенко топ одним словом, хлопчина видно зірочку спіймав, Скрипнику потрібно гирю йому до ноги прив'язати щоб він не бігав куди не потрібно! Два гола 💯 його, третій по сценарію якщо б не ломонувся то можливо б був шанс відбити, а так🙄 Ну, що ж наступного року чекаємо нових антирекордів від наших команд з поразкою від команд із Косово, Люксембургу, Сан Маріно!
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+8
Иван Качура
То є добре, що Діла забила третій, муки на цій грі для Ворскли закінчились. Традиційно важко в сезон входять наші клуби, як і традиційно пропускають гол на останніх хвилинах.
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+8
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