СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение команды в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы»:

«Я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые нас поддерживали. Также хочу поздравить команду соперника с выходом на следующую стадию. Счет по игре… Те ожидания, от «Ворсклы» — мы живем в реалиях и знаем как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, мы играем как можем. Терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка приводит к голу. Это очень досадно. Однако я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась, хотела победить.

Соперник по делу нас обыграл. Так что комплимент команде хозяев. Для нас это может быть хороший урок. Мы знаем свое расписание. В воскресенье мы уже играем свой чемпионат, наша задача – собраться, восстановиться и как можно лучше сыграть на выезде, хотя я знаю как тяжело играть во Львове. Двое суток добираться сюда на игру. Это ни в коем случае не отговорка. Такие игры придадут молодой команде опыт. А так все по игре.

Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны. Мы играли для «Ворсклы», для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников. У нас каждая игра на выезде. «Дила» – домашняя команда, трибуны подгоняют. Была неуверенность допустить решающую ошибку. Если ты боишься ошибиться – ты всегда ошибешься.

У любой страны есть свои хорошие команды с поставленной игрой. Того мастерства, которое мы показали, оказалось недостаточно», – сказал Скрипник.

Вчера, 3 августа, полтавчане уступили «Диле» на выезде в ответной игре со счетом 1:3. Первый поединок украинская команда выиграла 2:1. Таким образом, «Ворскла» завершила выступления в еврокубках.