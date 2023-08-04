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Лига конференций
Проходит дальше Дила
03.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 1
Ворскла
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Лига конференций
04 августа 2023, 09:20 | Обновлено 04 августа 2023, 09:21
2544
10

СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны

Наставник «Ворсклы» – о поражении «Диле»

04 августа 2023, 09:20 | Обновлено 04 августа 2023, 09:21
2544
10
СКРИПНИК: Не надо в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение команды в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы»:

«Я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые нас поддерживали. Также хочу поздравить команду соперника с выходом на следующую стадию. Счет по игре… Те ожидания, от «Ворсклы» — мы живем в реалиях и знаем как нам тяжело. Мы никогда не отличались тем, что играем ярко, мы играем как можем. Терпим, но всегда есть человеческий фактор. Какая-то индивидуальная ошибка приводит к голу. Это очень досадно. Однако я хочу поблагодарить свою команду за то, что она билась, хотела победить.

Соперник по делу нас обыграл. Так что комплимент команде хозяев. Для нас это может быть хороший урок. Мы знаем свое расписание. В воскресенье мы уже играем свой чемпионат, наша задача – собраться, восстановиться и как можно лучше сыграть на выезде, хотя я знаю как тяжело играть во Львове. Двое суток добираться сюда на игру. Это ни в коем случае не отговорка. Такие игры придадут молодой команде опыт. А так все по игре.

Не надо нам в упрек говорить, что мы должны были. Мы ничего не должны. Мы играли для «Ворсклы», для себя, для наших болельщиков. Нам жаль, что мы проиграли, желаю удачи команде соперников. У нас каждая игра на выезде. «Дила» – домашняя команда, трибуны подгоняют. Была неуверенность допустить решающую ошибку. Если ты боишься ошибиться – ты всегда ошибешься.

У любой страны есть свои хорошие команды с поставленной игрой. Того мастерства, которое мы показали, оказалось недостаточно», – сказал Скрипник.

Вчера, 3 августа, полтавчане уступили «Диле» на выезде в ответной игре со счетом 1:3. Первый поединок украинская команда выиграла 2:1. Таким образом, «Ворскла» завершила выступления в еврокубках.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерри Гейл (Дила).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Дила).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Отар Парулава (Дила).
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пресс-конференция Виктор Скрипник Дила - Ворскла Ворскла Полтава Дила Гори Лига конференций
Источник ФК Ворскла
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Комментарии 10
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Олександр
Що він меле .Вони не билися окрім останніх 3 х хвилин .Дурніше ніж Скрипник міг сказати лише друг зеленського свиня Поворознюк 
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+4
Перець
Треба було вибачитись перед вболівальниками і в наступному сезоні зайняти 6 місце і не позорити Україну
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+3
vbrjkf
Прослухав, і стало соромно за Скрипника - він потроху опускається до рівня фізрука Кучера. Чергові "відмазки" на то, що вам важко, вже задовбали. Ключовий вислів - "ми нічого не повинні..." Якщо ви нічого не повинні, нічого виходити на поле і показувати свою безпорадність в грі з командою, яка по майстерності поступається,зате переважає в бажанні ПЕРЕМОГТИ ! Якщо ви за три роки не засвоїли цей урок, починайте з першого класу і не суньтесь з такою грою у Єврокубки, бо стаєте баластом для тих команд, що набирають бали для поліпшення коефіцієту. Так для вболівальників не грають. Це образливо для них...   
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+3
potemkin78
зачем тогда выходили
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+2
Istm
З такими заявами линяв би він куди подалі від тренерської роботи.
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0
avk2307
Дуже  невдало воротар  зіграв , та й захист не вразив.
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0
terhoha
Скрипнику - позорище. 
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0
Виктор Алтухов
Надо согласиться, что у Скріпника очень слабый состав, особенно плохо с вратарской позицией, все 3 гола на вратарской совести. Жаль, Исенко подавал хорошие надежды. А критикам, болельщикам других клубов, надо дождаться выступления Динамо, Шахтера, Днепра, которій не показал ничего, Зари. Справедливости ради надо отметить, что Ворскла в межсезонье, в отличие от всех остальніх, без исключения, только теряла игроков, а брать в аренду молодежь других клубов - плохой путь, к тому же в Ворскле, похоже, этим никто не занимается.
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-2
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