В четверг, 3-го августа, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся грузинская «Дила» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Гори (Грузия), на поле стадиона «Тенгиз Бурджанадзе», начало в 20:00.

Коллектив Виктора Скрипника неделю назад одержал очень важную волевую победу над «бронзовыми» призерами Лиги Эровнули (2:1), и теперь может реально претендовать на продолжение борьбы. Ни украинская, ни грузинская команды не играли матчи национального первенства на выходных, что, вроде бы, убирает фактор усталости, но та фоне начала сезона УПЛ и продолжающейся национальной кампании в Грузии все равно оставляет больше возможностей для наших соперников. В отличии от «Днепра-1» парой дней ранее, «Ворскле» отступать некуда.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Дила» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.