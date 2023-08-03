Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дила – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Дила
03.08.2023 20:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
03 августа 2023, 12:34 |
121
0

Дила – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги конференци

03 августа 2023, 12:34 |
121
0
Дила – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В четверг, 3-го августа, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся грузинская «Дила» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Гори (Грузия), на поле стадиона «Тенгиз Бурджанадзе», начало в 20:00.

Коллектив Виктора Скрипника неделю назад одержал очень важную волевую победу над «бронзовыми» призерами Лиги Эровнули (2:1), и теперь может реально претендовать на продолжение борьбы. Ни украинская, ни грузинская команды не играли матчи национального первенства на выходных, что, вроде бы, убирает фактор усталости, но та фоне начала сезона УПЛ и продолжающейся национальной кампании в Грузии все равно оставляет больше возможностей для наших соперников. В отличии от «Днепра-1» парой дней ранее, «Ворскле» отступать некуда.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Дила» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Урарту – Фарул. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Актобе – Торпедо Кутаиси. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Игорь КИСЛОВ: «Посоветовал бы Ворскле не играть в Горе от обороны»
Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Дила - Ворскла текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
Футбол | 03 августа 2023, 07:50 3
Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1

Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации

ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
Футбол | 03 августа 2023, 06:39 2
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити

Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде выйти в 1/8 финала

Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Футбол | 03.08.2023, 11:32
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Футбол | 02.08.2023, 17:20
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Футбол | 03.08.2023, 05:55
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
ВИДЕО. 17 брейков из 22 возможных. Как Свитолина дожала Азаренко в США
01.08.2023, 09:55 3
Теннис
Серхио Рамос определился с новым клубом
Серхио Рамос определился с новым клубом
01.08.2023, 10:33 1
Футбол
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
Монфис планирует завершить карьеру в следующем году
01.08.2023, 20:32 1
Теннис
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 7
Бокс
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
Интеру предложили подписать Лунина. Трансфер оценивается в 3-4 млн евро
01.08.2023, 18:45 9
Футбол
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
02.08.2023, 19:00 195
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем