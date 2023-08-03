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Лига конференций
Проходит дальше Дила
03.08.2023 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 1
Ворскла
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Лига конференций
03 августа 2023, 23:47 | Обновлено 03 августа 2023, 23:59
1364
0

Дила – Ворскла – 3:1. Полтавчане выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги конференций

03 августа 2023, 23:47 | Обновлено 03 августа 2023, 23:59
1364
0
Дила – Ворскла – 3:1. Полтавчане выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде проиграла грузинской «Диле» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

По итогам двух матчей полтавская команда попрощалась с еврокубками.

Дила – Ворскла – 3:1. Полтавчане выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерри Гейл (Дила).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Дила).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Отар Парулава (Дила).
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Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций Дила - Ворскла видео голов и обзор Отар Парулава Николай Ковталюк Руслан Степанюк Тьерри Гейл
Источник Sport.ua
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