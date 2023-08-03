В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде проиграла грузинской «Диле» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.

По итогам двух матчей полтавская команда попрощалась с еврокубками.

Дила – Ворскла – 3:1. Полтавчане выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор

Видеозапись матча