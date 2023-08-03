Лига конференций03 августа 2023, 23:47 | Обновлено 03 августа 2023, 23:59
1364
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Дила – Ворскла – 3:1. Полтавчане выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 2-го раунда Лиги конференций
03 августа 2023, 23:47 | Обновлено 03 августа 2023, 23:59
1364
0
В четверг, 3 августа, в 20:00 «Ворскла» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций на выезде проиграла грузинской «Диле» (1:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Неделю назад первый матч завершился победой «Ворсклы» (2:1) на условно домашней арене в польском городе Тыхы.
По итогам двух матчей полтавская команда попрощалась с еврокубками.
Дила – Ворскла – 3:1. Полтавчане выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор
Видеозапись матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерри Гейл (Дила).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Ковталюк (Дила).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Отар Парулава (Дила).
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