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03.08.2023 20:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
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Лига конференций
02 августа 2023, 16:27 | Обновлено 02 августа 2023, 16:31
427
0

Дила – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Команда Скрипника попытается сохранить минимальное преимущество

02 августа 2023, 16:27 | Обновлено 02 августа 2023, 16:31
427
0
Дила – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Ворскла

В четверг, 3 августа полтавская «Ворскла» проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против грузинской «Дилы». Матч состоится в городе Гори на стадионе «Тенгиз Бурджанадзе». Стартовый свисток итальянского рефери Симоне Соццы прозвучит в 20:00 по Киеву.

Дила

Сумев пройти «Дунайскую Стреду» в первом раунде квалификации Лиги конференций, «Дила» уже сотворила сенсацию. Команда украинца Андрея Демченко и так прыгнула выше головы, поэтому моральное давление на грузинский клуб накануне ответного матча против «Ворсклы» минимальное.

Чемпионат Грузии, который разыгрывается по системе «весна – осень», сейчас на летней паузе, но для «Дилы» этот перерыв был заполнен поединками за Суперкубок Грузии против «Торпедо» Кутаиси и еврокубковыми поединками – с игровым тонусом у подопечных Андрея Демченко все в полном порядке.

Ворскла

А вот для «Ворсклы» матч против «Дилы» недельной давности стал первым официальным поединком в нынешнем сезоне. На выходных между двумя матчами с «Дилой» стартовал новый сезон УПЛ, но матч «Ворсклы» в первом туре против «Днепра-1» был перенесен из-за участия обеих клубов в еврокубках. Безусловно, все мы понимаем, с какими логистическими трудностями сейчас сталкиваются украинские клубы, но на столь ранней стадии сезона, возможно, сыграть лишний официальный матч для набора игрового тонуса было бы более полезно, чем отдохнуть в Польше.

Первый матч против «Дилы» завершился для «Ворсклы» вырванной на последних минутах волевой победой со счетом 2:1 – голы забивали легионеры, Фелипе и Кане. Еще перед первым матчем много говорилось о недоукомплектованности состава «Ворсклы», которую летом покинули довольно много игроков, причем среди них был не только балласт, но и важный для Виктора Скрипника исполнители.

Полтавчане продолжают работать над восполнением пробелов в составе, и на днях был подписан 20-летний бразильский форвард Тьяго Роса Да Кунья (Тьягиньо). Хотя ожидать его появления на поле уже в ответном матче против «Дилы» вряд ли стоит.

Прогноз на противостояние

Небольшим фаворитом ответного матча букмекеры считают «Дилу», но при этом явным фаворитом на проход в следующий раунд, по их мнению, является «Ворскла». Поставим на то, что команда Скрипника удастся не проиграть в Грузии коэффициент на Х2 составляет 1,57.

Ориентировочные составы

«Дила»: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили, Парулава, Сантос, Жеан Виктор, Гейл, Ковталюк, Гомис

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Де Сантана, Чеснаков, Пердута, Кане, Юрченко, Павлюк, Фелипе, Скляр, Степанюк

3 августа, четверг

«Дила» – «Ворскла». Первый матч - 1:2
Гори. Стадион «Тенгиз Бурджанадзе». 20:00
ТВ-трансляция на Youtube-канале Ворсклы
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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