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Товарищеские матчи
Борнмут
29.07.2023 17:00 – FT 1 : 3
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 июля 2023, 20:31 |
678
0

90 минут для Забарного. Борнмут уступил Аталанте на своем поле

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянской команды

29 июля 2023, 20:31 |
678
0
90 минут для Забарного. Борнмут уступил Аталанте на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Борнмут» (Англия) и «Аталанта» (Италия). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянской команды.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартом составе команды и провел все 90 минут. Помочь своей команде результативными действиями Илья не смог.

За «Борнмут» отличился Маркос Сенеси. У «Аталанты» забили Йоаким Меле, Тен Копмейнерс и Эммануэль Латте Лаф.

Товарищеский матч. Борнмут. 29 июля

Борнмут (Англия) – Аталанта (Италия) – 1:3

Голы: Сенеси, 38 – Мехле, 7, Копмейнерс, 36, Латте Лаф, 86

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Маркос Сенеси Йоаким Меле Тен Копмейнерс Борнмут Аталанта товарищеские матчи Илья Забарный
Источник Sport.ua
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