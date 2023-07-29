90 минут для Забарного. Борнмут уступил Аталанте на своем поле
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянской команды
29 июля состоялся товарищеский матч между клубами «Борнмут» (Англия) и «Аталанта» (Италия). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянской команды.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартом составе команды и провел все 90 минут. Помочь своей команде результативными действиями Илья не смог.
За «Борнмут» отличился Маркос Сенеси. У «Аталанты» забили Йоаким Меле, Тен Копмейнерс и Эммануэль Латте Лаф.
Товарищеский матч. Борнмут. 29 июля
Борнмут (Англия) – Аталанта (Италия) – 1:3
Голы: Сенеси, 38 – Мехле, 7, Копмейнерс, 36, Латте Лаф, 86
Full-time at Vitality Stadium 🤝 pic.twitter.com/y1vxFPvNNP— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 29, 2023
A big thank you to every single fan that came out to watch us this afternoon 👏👏— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 29, 2023
It was great to be back home ❤️ pic.twitter.com/dyqTHClMqy
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