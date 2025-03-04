4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 73-й минуте Мартин Эдегор сделал счет 6:1. Он оформил дубль в этом поединке.

Фанаты ПСВ начали уходить со стадиона. А болельщики Арсенала – в прекрасном настроении.

❗️ ВИДЕО. Фаны уходят. Арсенал куражится: Эдегор оформил дубль, сделав счет 6:1