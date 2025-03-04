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Лига чемпионов
04 марта 2025, 23:39 | Обновлено 04 марта 2025, 23:42
399
0

ВИДЕО Фаны уходят. Арсенал куражится: Эдегор оформил дубль, сделав счет 6:1

Мартин положил очередной гол в ворота ПСВ на 73-й минуте

04 марта 2025, 23:39 | Обновлено 04 марта 2025, 23:42
399
0
ВИДЕО Фаны уходят. Арсенал куражится: Эдегор оформил дубль, сделав счет 6:1
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 73-й минуте Мартин Эдегор сделал счет 6:1. Он оформил дубль в этом поединке.

Фанаты ПСВ начали уходить со стадиона. А болельщики Арсенала – в прекрасном настроении.

❗️ ВИДЕО. Фаны уходят. Арсенал куражится: Эдегор оформил дубль, сделав счет 6:1

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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