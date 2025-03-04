Лига чемпионов04 марта 2025, 23:39 | Обновлено 04 марта 2025, 23:42
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ВИДЕО Фаны уходят. Арсенал куражится: Эдегор оформил дубль, сделав счет 6:1
Мартин положил очередной гол в ворота ПСВ на 73-й минуте
04 марта 2025, 23:39 | Обновлено 04 марта 2025, 23:42
399
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4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).
Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 73-й минуте Мартин Эдегор сделал счет 6:1. Он оформил дубль в этом поединке.
Фанаты ПСВ начали уходить со стадиона. А болельщики Арсенала – в прекрасном настроении.
❗️ ВИДЕО. Фаны уходят. Арсенал куражится: Эдегор оформил дубль, сделав счет 6:1
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