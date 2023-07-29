Забарный – в старте Борнмута на матч с Аталантой
Украинец начнет встречу с первых минут
Украинский защитник Илья Забарный включен в стартовый состав английского клуба «Борнмут» с итальянской «Аталантой».
Матч «Борнмут» – «Аталанта» начнется в 17:00 по киевскому времени.
Для «Борнмута» предстоящая игра станет четвертой в летнее межсезонье. Ранее «вишни» обыграли 4:0 «Хиберниан» из Шотландии, проиграли 0:1 «Маккаби» из Тель-Авива и одолели «Саутгемптон» (3:2).
В матче со «святыми», который состоялся 25 июля, Забарный вышел на поле на замену на 67-й минуте.
Our team to take on Atalanta 💪— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 29, 2023
Let's go, lads 🔥🔥 pic.twitter.com/igxLRbZBua
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