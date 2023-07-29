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Англия
29 июля 2023, 15:57 | Обновлено 29 июля 2023, 16:27
238
0

Забарный – в старте Борнмута на матч с Аталантой

Украинец начнет встречу с первых минут

29 июля 2023, 15:57 | Обновлено 29 июля 2023, 16:27
238
0
Забарный – в старте Борнмута на матч с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Илья Забарный включен в стартовый состав английского клуба «Борнмут» с итальянской «Аталантой».

Матч «Борнмут» – «Аталанта» начнется в 17:00 по киевскому времени.

Для «Борнмута» предстоящая игра станет четвертой в летнее межсезонье. Ранее «вишни» обыграли 4:0 «Хиберниан» из Шотландии, проиграли 0:1 «Маккаби» из Тель-Авива и одолели «Саутгемптон» (3:2).

В матче со «святыми», который состоялся 25 июля, Забарный вышел на поле на замену на 67-й минуте.

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Источник Sport.ua
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