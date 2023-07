Забарный – в старте Борнмута на матч с Аталантой

Украинский защитник Илья Забарный включен в стартовый состав английского клуба «Борнмут» с итальянской «Аталантой».

Матч «Борнмут» – «Аталанта» начнется в 17:00 по киевскому времени.

Для «Борнмута» предстоящая игра станет четвертой в летнее межсезонье. Ранее «вишни» обыграли 4:0 «Хиберниан» из Шотландии, проиграли 0:1 «Маккаби» из Тель-Авива и одолели «Саутгемптон» (3:2).

В матче со «святыми», который состоялся 25 июля, Забарный вышел на поле на замену на 67-й минуте.

Our team to take on Atalanta 💪



Let's go, lads 🔥🔥 pic.twitter.com/igxLRbZBua