Титул Снигур, финалы Байндл и Стародубцевой, свадьба Квитовой

Первая неделя после Уимблдонского турнира была богатой на различные соревнования средней руки. Теннисисты в большинстве сражались на грунтовых и хардовых покрытиях, некоторые еще доигрывали на траве. Представители Украины дошли до одиночных финалов на трех турнирах различной категории, но всем победить не удалось.

WTA 250 Будапешт / Палермо

У женщин традиционно после травяного мейджора проходят грунтовые соревнования в Будапеште и Палермо. Украинцам в этом году соревнования в Венгрии запомнились хорошим выступлением Катерина Байндл, всему остальному миру – большим скандалом в матче первого круга между местной теннисисткой Амариссой Тот и опытной китаянкой Чжан Шуай. При счете 5:5 (15:15) в первом сете китаянка пробила в линию, но ей засчитали аут. Судья также подтвердила это решение линейного. Китаянка позвала супервайзера, но он заявил, что не имеет право фиксировать ауты. Матч продолжился, а после следующего розыгрыша венгерка подошла и стерла след от удара, чтобы ничего нельзя было доказать. При этом трибуны освистали Шуай, которая пыталась протестовать. После обсуждения этого вопроса с официальными лицами и вызова физио из-за проблем с дыханием Шуай осталась в слезах и снялась с матча. Она нашла в себе силы подойти к судье и сопернице для рукопожатий. После этого Амарисса победно вскинула руки. Этот подлый поступок не на шутку встревожил теннисную общественность, многие игроки и фанаты не стеснялись в выражениях. Амарисса Тот пыталась извиниться, но искренности в ее словах, а также понимания ситуации никто не увидел. Не лучшее начало выступлений для молодой теннисистки, для которой та победа была первой на уровне WTA.

Что касается выступления Байндл, то украинка который год подряд пропускает из-за травм большую часть первой половины сезона и только летом начинает наверстывать упущенное. Этот сезон не стал исключением, Катерина полноценно заиграла только в конце мая. На турнире в Будапеште наконец-то Катя начала показывать хороший теннис, не проиграв до финала ни единого сета. Во втором круге она наказала Амариссу Тот, в соцсетях даже шутили, что это был самый ожидаемый матч после финала Уимблдона. Каждый хотел увидеть, как подлую венгерку размажут по корту. Что ж, Катерина не подвела ожиданий теннисного комьюнити (6:3, 6:1). Кроме Тот от ракетки Байндл пострадали еще две венгерские теннисистки Наталия Сабанин и Фанни Штоллар, только в полуфинале перед Катей возникла соперница хорошего уровня – американка Клэр Лю. Казалось, что в финале Байндл будет фавориткой против малоизвестной 19-летней Марии Тимофеевой, но теннисистке без флага удалось в статусе лаки-лузера выиграть турнир WTA. Более того, для Тимофеевой это было первое участие в основной сетке. Очень жаль Катерину, вряд ли у нее еще когда-нибудь будет настолько приятная сетка, титулов на таком уровне у Байндл пока не было, второй финал проигран. Из позитива стоит отметить, что в этом году уже пять украинок сыграли в финалах WTA, ранее такого не было никогда.



WTA. Катерина Байндл

Также в основе соревнований в Будапеште впервые за 2 года на таком уровне сыграла Катерина Володько. В квалификации были одержаны две неплохие победы, но одолеть Юлию Путинцеву в первом раунде основы не удалось, хватило только на выигрыш первого сета. Катарина Завацкая проиграла в первом круге отбора.

На Сицилии от Украины выступила Даяна Ястремская. В первом раунде она уверенно разобралась с 17-летней сербкой Миа Ристич, а дальше пришлось играть с ночным кошмаром Даяны – итальянкой Жасмин Паолини. Вряд ли стоит напоминать результаты богатой истории противостояний этих теннисисток, но для украинки они были плачевными. В седьмом матче Даяна выиграла 9 из 11 первых геймов, а дальше все пошло под откос. Паолини в четвертый раз подряд обыграла украинку и в итоге дошла до финала. В борьбе с одной из лучших теннисисток до 21 года Чжэн Циньвень итальянке победить не удалось, китаянка выиграла дебютный титул WTA.

К слову, на турнире в Палермо выступила такая себе «нейтральная» теннисистка Татьяна Прозорова, которая очень любит лайкать ролики, в которых возвеличивается путин, военная и политическая мощь рф, а также высмеивается украинская государственность. WTA молчит и на подобные действия не реагирует. Впрочем, ничего нового, как говорил один известный пропагандоне.

ATP 250 Бостад / Гштаад / Ньюпорт

У мужчин два турнира прошли на грунте, еще один – на траве. В швецком Бостаде в матче за титул сошлись два теннисиста из первой десятки. После проигранного тай-брейка в стартовой партии Каспер Рууд больше не смог взять на одного гейма у Андрея Рублева.

В швейцарском Гштааде финал выдался не таким звездным. В матче за титул Педро Качин из Аргентины в трех партиях одержал волевую победу над Альбертом Рамосом из Испании. На пути к титулу Качин проиграл лишь один сет в финале, а также запомнился тем, что отпраздновал победу, нежно обнявшись со своим псом, которого передали с трибун. Для 28-летнего теннисиста это был первый титул ATP в карьере, с понедельника он дебютирует в первой полусотне.

В парном разряде титул достался швейцарцам Стэну Вавринке и Доминику Штрикеру. Они здорово отпраздновали это событие с болбоями.

Stan Wawrinka celebrated his doubles title win at home in Switzerland by spraying the ball kids with champagne 🍾



Moments like this are part of what makes Stan such a legend. ❤️



pic.twitter.com/TEtXQNFq8M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 23, 2023

На травяном турнире в Ньюпорте выиграл Адриан Маннарино. 35-летний француз провел шикарный травяной сезон (12-4) и с понедельника вернется в топ-30. В финале соревнований в Ньюпорте Маннарино одолел многообещающего 18-летнего американца Алекса Микелсена, который до этого победил еще и на челленджере в Чикаго. В квалификации турнира в Ньюпорте играл украинец Илья Марченко, он остановился в финальном раунде отбора.

Кубок Хопмана

Этот турнир малоинтересен украинскому зрителю, но вспомнить о нем важно. В 2023-м соревнования приехали на грунт в Ниццу, где будут играться пять лет подряд. Изюминка турнира – участие смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны). В этом году были представлены Бельгия (Элиза Мертенс и Давид Гоффен), Хорватия (Донна Векич и Борна Чорич), Дания (Клара Таусон и Хольгер Руне), Испания (Ребека Масарова и Карлос Алькарас), Франция (Ализе Корне и Ришар Гаске), а также Швейцария (Селин Наеф и Леандро Риеди).

В группах было по три команды, победители выходили в финал. В первой группе Швейцария обыграла Данию и Францию, Риеди одолел Руне и Гаске. Во второй группе Хорватия оказалась сильнее и Бельгии, и Испании. Алькарас выиграл обе одиночки, но в решающем миксте против хорватов испанцы уступили.

В финале Векич и Чорич легко разобрались с Наеф и Риеди, трофей достался Хорватии. Для команды этой страны это уже второй титул, в 1996 году побеждали Ива Майоли и Горан Иванишевич. Больше титулов имеют только пять стран: по 3 – у Чехии и Словакии, по 4 – у Испании и Швейцарии, у США – шесть побед. Напомним, что в 2016-м Александр Долгополов и Элина Свитолина дошли до финала Кубка Хопмана, проходившего в Перте, где проиграли австралийцам.



Hopman Cup. Донна Векич и Борна Чорич

Украинцы на турнирах ITF и ATP Challenger Tour

На этой неделе у нас было сразу два финала. Дарья Снигур и Юлия Стародубцева отлично выступили на соревнованиях в Испании и США соответственно, но Юлии немного не хватило до завоевания титула.

На хардовом 100-тысячнике в Витории Снигур показала высокий уровень игры, одолев трех сеяных теннисисток. До финала было мало претензий к игре украинки, но матч против Джессики Понше начался не очень. Украинка проиграла первый сет и горела 0:4 во втором, после чего случилось чудо. То ли Снигур немного пристрелялась, то ли прошло стартовое волнение, но украинка стала лучше попадать в корт, выиграв до конца встречи 12 из 13 геймов, причем 11 из них подряд. Для Даши это большая победа, ранее на таком уровне у нее было два финала в Дубае со взятием титула в 2021-м. Казалось, что соревнования в ОАЭ это больше исключение из правил, но Снигур доказала, что это не так. Победы на 100-тысячниках – это солидное подспорье для долгожданного вхождения в первую сотню. На данный момент у Даши это еще не получится, но не стоит забывать, что эти очки будут в активе украинки целый год. Кстати, уже на следующей неделе Снигур сыграет в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Варшаве, пожелаем ей удачи.

Стародубцева, которая стремительно движется вверх по рейтингу, блестяще играла на 60-тысячнике в Эвансвилле, но до титулов в обоих разрядах не хватило одного шага. Юлия по пути в финал одиночки повесила пять «баранок» соперницам, в том числе две – Уитни Осигве и одну – Мэдисон Бренгл. В матче за титул украинка во второй раз сошлась с Карман Каур Тханди из Индии. И если в июне украинке удалось победить эту теннисистку на турнире аналогичной категории в Самтере, то в этот раз Тханди взяла реванш. Тем не менее, новый личный рекорд в мировом рейтинге Стародубцева себе обеспечила. Дальнейший ее прогресс пока не вызывает сомнений.

Лидер украинского мужского тенниса Виталий Сачко на челленджере в Триесте (Италия) сумел выиграть один матч, а во втором раунде уступил Кириану Жаке из Франции. В квалификации челленджера в Амерсфорте (Нидерланды) еще один украинец Александр Брайнин дошел до финала.

Также на этой неделе Владислав Орлов впервые в карьере вышел в финал челленджера в парном разряде. В Тампере Орлов в дуэте с Адамом Тейлором в матче за титул проиграл польскому тандему Шимон Келан / Петр Матушевски.

Илья Белобородько вместе с Якубом Ницодо стал чемпионом турнира ITF M15 в Усларе в парном разряде. Это был четвертый парный титул для украинца.

Вне корта

Главным событием стала свадьба двукратной победительницы Уимблдона Петры Квитовой. В прошлом году она в Лондоне объявила о помолвке со своим тренером Иржи Ванеком, в этом году состоялась официальная церемония. Отметим, что Ванек в 2020-м он развелся с супругой и стал жить вместе с Петрой.

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса выложила в социальные сети видео с общей тренировкой с Элиной Свитолиной. Вероятно, испанца вскоре планирует возвращаться на корт. Она не играла с февраля после того, как решила взять паузу из-за серии неудачных результатов.

Из политических тем также можно отметить, что на предстоящий турнир в Варшаве не пустили россиянку Веру Звонареву, которая очень поддерживала путина в вопросе «присоединения Крыма» в 2014-м. А министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук и вовсе объявил бойкот матчам с участием теннисисток из рф и рб. Бортничук сказал, что пропустит даже финал с Игой Свёнтек, если против первой ракетки мира будет играть представительница страны-агрессора. Кстати, немцы не дали визу Анастасии Потаповой на соревнования в Гамбурге, хотя у остальных россиянок вроде бы с этим проблем не возникло.

Если заговорили о немцах, то нельзя не вспомнить, что очередные проблемы в личной жизни догоняют Александра Зверева. Еще одна его бывшая девушка обвинила теннисиста в домашнем насилии. Сумма запрашиваемой компенсации составляет чуть менее полумиллиона евро. В 2020-м Звереву удалось решить подобное дело без вмешательства правоохранительных органов.

Закончить хотелось бы на том, что 20 июля сестры Киченок отпраздновали день рождения. Ранее на Уимблдоне Людмила сделала себе отличный подарок, выиграв соревнования в миксте.