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Испания
31 октября 2024, 20:23 |
3422
2

Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда

«Сливочные» хотят подписать Родри

31 октября 2024, 20:23 |
3422
2
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал очередной мегатрансфер.

По информации издания Relevo, «сливочные» летом 2025 года хотят купить новоиспеченного обладателя Золотого мяча – полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Полузащитника убеждает перейти в «Реал» его партнер по сборной Испании Дани Карвахаль, который имеет с ним дружеские отношения и приглашает играть за «королевский клуб».

План «Реала» заключается в том, чтобы продать Орельен Тчуамени и приобрести Родри.

Напомним, испанец Родри не будет играть до завершения сезона 2024/25 из-за травмы.

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Дани Карвахаль Орельен Тчуамени трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Harun Bakircioğlu
Relevo - это новая нейросеть? До этого были МадридЭксклюзиво, ДефенсаЦентрал и другие
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Умник
Чтобы потом Винисиус сбежал с золотым мячом в Аравию
Тактика.
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