Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда

Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал очередной мегатрансфер.

По информации издания Relevo, «сливочные» летом 2025 года хотят купить новоиспеченного обладателя Золотого мяча – полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Полузащитника убеждает перейти в «Реал» его партнер по сборной Испании Дани Карвахаль, который имеет с ним дружеские отношения и приглашает играть за «королевский клуб».

План «Реала» заключается в том, чтобы продать Орельен Тчуамени и приобрести Родри.

Напомним, испанец Родри не будет играть до завершения сезона 2024/25 из-за травмы.