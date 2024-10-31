Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
«Сливочные» хотят подписать Родри
Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал очередной мегатрансфер.
По информации издания Relevo, «сливочные» летом 2025 года хотят купить новоиспеченного обладателя Золотого мяча – полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Полузащитника убеждает перейти в «Реал» его партнер по сборной Испании Дани Карвахаль, который имеет с ним дружеские отношения и приглашает играть за «королевский клуб».
План «Реала» заключается в том, чтобы продать Орельен Тчуамени и приобрести Родри.
Напомним, испанец Родри не будет играть до завершения сезона 2024/25 из-за травмы.
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