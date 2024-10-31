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31 октября 2024, 23:32 | Обновлено 01 ноября 2024, 00:50
352
0

«Лучшее последнее место в жизни». Хуммельс про Золотой мяч

Немецкий защитник прокомментировал итоги вручения премии

31 октября 2024, 23:32 | Обновлено 01 ноября 2024, 00:50
352
0
«Лучшее последнее место в жизни». Хуммельс про Золотой мяч
ФК Рома. Матс Хуммельс

Немецкий защитник «Ромы» Матс Хуммельс прокомментировал итоги прошедшей церемонии «Золотого мяча»:

«Последнее место в голосовании на «Золотой мяч» – лучшее последнее место в жизни».

«К сожалению, это неуважение по отношению к остальным. Это плохо. Нет сомнений в том, что кто-то из «Реала» заслужил эту награду, но были и другие, не менее достойные игроки», – мнение немца касательно победителя номинации Родри, его ближайших преследователях и отсутствии представителей мадридского «Реала» на церемонии, которое он высказал на своем подкасте.

Ранее стало известно, что Матс Хуммельс и Артем Довбик поделили последнюю позицию в рейтинге на «Золотой мяч».

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Золотой мяч Родри Матс Хуммельс Реал Мадрид
Daniil22 Источник: Der Spiegel
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