«Лучшее последнее место в жизни». Хуммельс про Золотой мяч

Немецкий защитник «Ромы» Матс Хуммельс прокомментировал итоги прошедшей церемонии «Золотого мяча»:



«Последнее место в голосовании на «Золотой мяч» – лучшее последнее место в жизни».

«К сожалению, это неуважение по отношению к остальным. Это плохо. Нет сомнений в том, что кто-то из «Реала» заслужил эту награду, но были и другие, не менее достойные игроки», – мнение немца касательно победителя номинации Родри, его ближайших преследователях и отсутствии представителей мадридского «Реала» на церемонии, которое он высказал на своем подкасте.



Ранее стало известно, что Матс Хуммельс и Артем Довбик поделили последнюю позицию в рейтинге на «Золотой мяч».