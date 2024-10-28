Золотой мяч. Итоговые позиции с 21-й по 30-ю. Кто рядом с Довбиком
Палмер, Райс и другие
Продолжается вручение награды Золотой мяч, а уже известны позиции игроков в списке с 23-го по 30-е места. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик поделил 29-е место со своим новым одноклубником Матсом Хуммельсом.
Ожидается, что Золотой мяч получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
21-е место: вингер Букайо Сака (Арсенал)
22-е место: защитник Антонио Рюдигер (Реал)
23-е место: защитник Рубен Диаш (Манчестер Сити)
24-е место: защитник Вильям Салиба (Арсенал)
25-е место: хавбек Коул Палмер (Челси)
26-е место: хавбек Деклан Райс (Арсенал)
27-е место: хавбек Витинья (ПСЖ)
28-е место: хавбек Алехандро Гримальдо (Байер)
29-е место: форвард Артем Довбик (Рома)
29-е место: защитник Матс Хуммельс (Рома)
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