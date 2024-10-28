Золотой мяч. Итоговые позиции с 21-й по 30-ю. Кто рядом с Довбиком

Продолжается вручение награды Золотой мяч, а уже известны позиции игроков в списке с 23-го по 30-е места. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик поделил 29-е место со своим новым одноклубником Матсом Хуммельсом.

Ожидается, что Золотой мяч получит полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

21-е место: вингер Букайо Сака (Арсенал)

22-е место: защитник Антонио Рюдигер (Реал)

23-е место: защитник Рубен Диаш (Манчестер Сити)

24-е место: защитник Вильям Салиба (Арсенал)

25-е место: хавбек Коул Палмер (Челси)

26-е место: хавбек Деклан Райс (Арсенал)

27-е место: хавбек Витинья (ПСЖ)

28-е место: хавбек Алехандро Гримальдо (Байер)

29-е место: форвард Артем Довбик (Рома)

29-е место: защитник Матс Хуммельс (Рома)