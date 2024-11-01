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Кубок лиги Португалии
Порту
31.10.2024 22:45 – FT 2 : 0
Морейренсе
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Португалия
01 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 01:35
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Будут поединки грандов. Определены полуфиналисты Кубка португальской лиги

В полуфиналах сыграют: Спортинг – Порту, Бенфика – Брага

01 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 01:35
120
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Будут поединки грандов. Определены полуфиналисты Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Определены все участники и пары 1/2 финала Кубка португальской лиги.

В матчах 1/4 финала Брага переиграла Виторию Гимараеш (2:1), а Порту взял верх над Морейренсе (2:0).

Днем ранее Бенфика выиграла домашний матч против команды Санта-Клара (3:0). Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основе орлов и отыграл матч на ноль.

Перед тем Спортинг вышел в полуфинал Кубка португальской лиги, обыграв команду Насьонал Фуншал (3:1).

В полуфиналах сыграют: Спортинг – Порту, Бенфика – Брага.

Кубок португальской лиги

1/4 финала, 31 октября

Брага – Витория Гимараеш – 2:1

Голы: Сику Ниакате, 22, Арминду Брума, 75 (пен) – Нуну Сантуш, 10

Порту – Морейренсе – 2:0

Голы: Бута, 34 (автогол), Стивен Эуштакиу, 61

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Стефен Эустакиу (Порту).
34’
ГОЛ ! Автогол забил Леонарду Бута (Морейренсе).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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