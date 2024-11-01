Будут поединки грандов. Определены полуфиналисты Кубка португальской лиги
В полуфиналах сыграют: Спортинг – Порту, Бенфика – Брага
Определены все участники и пары 1/2 финала Кубка португальской лиги.
В матчах 1/4 финала Брага переиграла Виторию Гимараеш (2:1), а Порту взял верх над Морейренсе (2:0).
Днем ранее Бенфика выиграла домашний матч против команды Санта-Клара (3:0). Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основе орлов и отыграл матч на ноль.
Перед тем Спортинг вышел в полуфинал Кубка португальской лиги, обыграв команду Насьонал Фуншал (3:1).
В полуфиналах сыграют: Спортинг – Порту, Бенфика – Брага.
Кубок португальской лиги
1/4 финала, 31 октября
Брага – Витория Гимараеш – 2:1
Голы: Сику Ниакате, 22, Арминду Брума, 75 (пен) – Нуну Сантуш, 10
Порту – Морейренсе – 2:0
Голы: Бута, 34 (автогол), Стивен Эуштакиу, 61
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард рисковал не сыграть против «Баварии» в 1975 году
Звезда Голливуда раскритиковал «сливочных»