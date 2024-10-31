Орлы на высоте. Бенфика с Трубиным убедительно вышла в полуфинал Кубка лиги

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выйти в 1/2 финала Кубка португальской лиги.

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«Орлы» убедительно выиграли домашний матч против команды «Санта-Клара» (3:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел на поле в основе «Бенфики» и отыграл матч на ноль.

Голами у победителей отличились Анхель Ди Мария и Эвангелос Павлидис (дубль). Все три гола были забиты за 10 минут, в интервале с 71 до 80 мин.

Днем ранее Спортинг вышел в полуфинал Кубка португальской лиги, обыграв команду Насьонал Фуншал (3:1).

В других матчах 1/4 финала сыграют: Брага – Витория Гимараеш, Порту – Морейренсе (31 октября).

Кубок португальской лиги

1/4 финала, 30 октября

Бенфика – Санта-Клара – 3:0

Голы: Ди Мария, 71, Павлидис, 76, 80

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