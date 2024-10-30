Стало известно, сыграет ли Трубин в 1/4 финала Кубка португальской лиги
30 октября в 22:15 Бенфика принимает команду Санта-Клара
Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка португальской лиги.
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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Санта-Клара».
Встреча начнется 30 октября в 22:15 по киевскому времени.
Стало известно, сыграет ли Трубин в 1/4 финала Кубка португальской лиги
🦅 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 🦅#SLBCDSC • #LeagueCup pic.twitter.com/kO8ndbVZXU— SL Benfica (@slbenfica_en) October 30, 2024
O nosso 11 inicial para hoje 🔴⚪#PaixãoPelosAçores #AllianzCup pic.twitter.com/RYRiQnjbP0— cd.santaclara (@CD_SantaClara) October 30, 2024
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