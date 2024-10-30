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Кубок лиги Португалии
Бенфика
30.10.2024 22:15 – 26 0 : 0
Санта Клара
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 октября 2024, 21:34 | Обновлено 30 октября 2024, 21:36
245
0

Стало известно, сыграет ли Трубин в 1/4 финала Кубка португальской лиги

30 октября в 22:15 Бенфика принимает команду Санта-Клара

30 октября 2024, 21:34 | Обновлено 30 октября 2024, 21:36
245
0
Стало известно, сыграет ли Трубин в 1/4 финала Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка португальской лиги.

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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Санта-Клара».

Встреча начнется 30 октября в 22:15 по киевскому времени.

Стало известно, сыграет ли Трубин в 1/4 финала Кубка португальской лиги

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Бенфика стартовые составы Анатолий Трубин Санта-Клара Кубок португальской лиги по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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