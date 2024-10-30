Украинский голкипер Анатолий Трубин заявлен в основе «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка португальской лиги.

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«Орлы» сыграют домашний матч против команды «Санта-Клара».

Встреча начнется 30 октября в 22:15 по киевскому времени.

Стало известно, сыграет ли Трубин в 1/4 финала Кубка португальской лиги