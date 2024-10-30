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Кубок лиги Португалии
Спортинг Лиссабон
29.10.2024 22:15 – FT 3 : 1
Насьонал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 октября 2024, 08:23 | Обновлено 30 октября 2024, 09:09
93
0

ВИДЕО. Дубль Дьекереша. Спортинг вышел в полуфинал Кубка португальской лиги

29 октября в матче 1/4 финала зелено-белые львы обыграли команду Насьонал

30 октября 2024, 08:23 | Обновлено 30 октября 2024, 09:09
93
0
ВИДЕО. Дубль Дьекереша. Спортинг вышел в полуфинал Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Лиссабонский Спортинг вышел в полуфинал Кубка португальской лиги.

Вечером 29 октября в матче 1/4 финала зелено-белые львы обыграли команду Насьонал Фуншал (3:1).

У победителей дубль оформил Виктор Дьекереш, еще один гол забил Мортен Юльманн.

В других матчах 1/4 финала сыграют: Бенфика – Санта-Клара (30 октября), Брага – Витория Гимараеш, Порту – Морейренсе (31 октября)

Кубок Португалии. 1/4 финала , 29 октября

Спортинг Лиссабон – Насьонал Фуншал – 3:1

Голы: Юльманн, 53, Дьекереш, 65 (пен), 70 – Маседо, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Маседу (Насьонал).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Юльманн (Спортинг Лиссабон).
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Кубок португальской лиги по футболу Спортинг Лиссабон Насьонал Фуншал видео голов и обзор Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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