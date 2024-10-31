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  4. КОРНИЕНКО: «Если бы в игре с Динамо был VAR, надо было изучить два момента»
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 22:59 | Обновлено 31 октября 2024, 23:07
83
1

КОРНИЕНКО: «Если бы в игре с Динамо был VAR, надо было изучить два момента»

Защитник «Ворсклы» прокомментировал поражение от «Динамо» в матче Кубка

31 октября 2024, 22:59 | Обновлено 31 октября 2024, 23:07
83
1
КОРНИЕНКО: «Если бы в игре с Динамо был VAR, надо было изучить два момента»
ФК Ворскла. Виктор Корниенко

Защитник «Ворсклы» Виктор Корниенко прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«Считаю, что нам не хватило удачи. Мы создали много голевых моментов и могли забить один-два гола, но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. В некоторых эпизодах мы переигрывали «Динамо», но опять чего-то не хватало. Повторюсь, по моему мнению, нам не хватило именно везения.

Претензии к судейству? Такое есть после каждой игры. Нет VAR, и такие неуверенные решения. Считаю, что можно было просматривать два момента, если бы был VAR. В первом тайме моменты 50/50, но все свистели в нашу сторону. Не хочу больше комментировать судейство.

«Динамо» имеет два равноценных состава и может выпускать игроков на любую позицию. У нас, к сожалению, много травмированных и не хватает тех, кто мог бы усилить игру. Однако даже с теми заменами, которые были, мы имели возможность для гола. Очень досадно проигрывать такие матчи, когда могли одержать победу».

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Виктор Корниенко VAR судейство
Николай Степанов Источник: FootballHub
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Test
Ржаве кротяче непорозуміння, воно і в Полтаві ржаве... Хто тобі винен , що ти криволапий у ворота не можеш влучити, тільки соплі свої ходиш намотуїш... Обіжене створіння... 
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