Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить

Каталонская «Барселона» хочет подписать звездного вратаря, который станет потенциальной заменой Марку-Андре тер Штегену.



По информации авторитетного испанского издания Relevo, главной трансферной целью «сине-гранатовых» на летнее трансферное окно 2025 года станет вратарь «Порту» Диогу Кошта. Отмечается, что «Барселона» сделает все, чтобы подписать португальского вратаря.



Согласно информации портала Transfermarkt, стоимость Диогу Кошты достигает 45 миллионов евро, но португальцы желают получить за своего кипера не менее 75 миллионов.



«Порту» уже нашел замену португальскому киперу – это украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.