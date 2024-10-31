«Не хочу им быть». Месси дал комментарий относительно своего будущего

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», прокомментировал ситуацию относительно своего будущего.

«Я не хотел бы быть тренером, но до сих пор не уверен, чем хотел бы заниматься в будущем. Я ценю все то, что делаю каждый день, гораздо больше, чем раньше, поэтому сейчас думаю только об игре. Я тренируюсь и развлекаюсь», – сказал Лионель.

Месси перешел в «Интер Майами» как свободный агент прошлым летом. Контракт 37-летнего аргентинца с клубом из США рассчитан до конца 2025 года.

Ранее Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды.