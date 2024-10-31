«Знаете, как бы его оскорбляли?» Экс-игрок Интера не в восторге от Довбика

Бывший вратарь миланского «Интера», лондонского «Арсенала» и сборной Италии Эмилиано Вивиано поделился мнением об украинском форварде «Ромы» Артеме Довбике.

«Знаете ли вы, какие бы оскорбления ему пришлось услышать, если бы он играл за «Ювентус»? Когда он принимает мяч, тот отскакивает от него назад.

Мне он нравится, но если сравнивать некоторые аспекты его игры с Влаховичем, то у него видны абсурдные технические ограничения», – сказал Эмилиано.

В составе сборной Италии Вивиано провел 6 матчей. Также он поиграл за «Сампдорию», «Болонью», «Палермо» и другие клубы.

Довбик пропустил последний матч за «Рому» из-за болезни.