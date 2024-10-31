Украина. Премьер лига31 октября 2024, 20:19 | Обновлено 31 октября 2024, 20:32
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ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне. Пушич рассказал о победе над Зарей
Главный тренер Шахтера дал свой комментарий после кубкового матча
31 октября 2024, 20:19 | Обновлено 31 октября 2024, 20:32
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Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал свой комментарий после кубкового матча 1/8 финала с луганской «Зарей» (1:0).
Коуч раскритиковал состояние газона Арены Львов, на которой проходил матч.
Пушич также отметил, что Шахтер должен набирать очки в еврокубках – в Лиге чемпионов.
ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне Пушич рассказал о победе над Зарей
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