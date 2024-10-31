Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал свой комментарий после кубкового матча 1/8 финала с луганской «Зарей» (1:0).

Коуч раскритиковал состояние газона Арены Львов, на которой проходил матч.

Пушич также отметил, что Шахтер должен набирать очки в еврокубках – в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне Пушич рассказал о победе над Зарей