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  4. ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне. Пушич рассказал о победе над Зарей
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 20:19 | Обновлено 31 октября 2024, 20:32
270
0

ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне. Пушич рассказал о победе над Зарей

Главный тренер Шахтера дал свой комментарий после кубкового матча

31 октября 2024, 20:19 | Обновлено 31 октября 2024, 20:32
270
0
ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне. Пушич рассказал о победе над Зарей
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал свой комментарий после кубкового матча 1/8 финала с луганской «Зарей» (1:0).

Коуч раскритиковал состояние газона Арены Львов, на которой проходил матч.

Пушич также отметил, что Шахтер должен набирать очки в еврокубках – в Лиге чемпионов.

ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне Пушич рассказал о победе над Зарей

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