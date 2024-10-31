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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 23:15 | Обновлено 31 октября 2024, 23:22
253
0

Перенесенный матч 1-го тура. Стало известно, когда сыграют Рух и Полесье

Команды сыграют поединок УПЛ 4 декабря во Львове

31 октября 2024, 23:15 | Обновлено 31 октября 2024, 23:22
253
0
Перенесенный матч 1-го тура. Стало известно, когда сыграют Рух и Полесье
ФК Полесье

Стало известно, когда состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Полесьем».

Игра пройдет в среду, 4 декабря. Поединок пройдет во Львове, время его начала будет объявлено позже.

Этот матч, как и несколько других, был перенесен из-за вызовов игроков в сборную Украины U-23 для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже.

Обе команды недавно вышли в 1/4 финала Кубка Украины. «Полесье» одержало победу над «Кривбассом» (2:1), «Рух» победил «Карпаты» во львовском дерби (1:0).

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Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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