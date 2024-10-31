Перенесенный матч 1-го тура. Стало известно, когда сыграют Рух и Полесье

Стало известно, когда состоится перенесенный матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Полесьем».

Игра пройдет в среду, 4 декабря. Поединок пройдет во Львове, время его начала будет объявлено позже.

Этот матч, как и несколько других, был перенесен из-за вызовов игроков в сборную Украины U-23 для участия в Олимпийских играх 2024 в Париже.

Обе команды недавно вышли в 1/4 финала Кубка Украины. «Полесье» одержало победу над «Кривбассом» (2:1), «Рух» победил «Карпаты» во львовском дерби (1:0).